Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli

Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e saldırması gündemi salladı. Ligin ilk haftasında oynanan karşılaşmalar, bu olayın gölgesinde kaldı. Yorumcuların çoğunluğu Marcao'nun sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğini savunuyor. Rıdvan Dilmen ise başka pencereden olayı değerlendirdi.

"TEKLİF VARSA DEĞERLENDİRİN"

Rıdvan Dilmen, "Marcao için 15 milyon eurolar yazılıyor. Bu olay yaşandığında benim de canım yandı. Ama Melo-Riera kavgası da çözüldü. O olay ekranların önünde olmadı diye normal mi? Gerekli ceza verilmelidir, kadro dışı bırakılmamalıdır. Ama teklif varsa da hemen satılmalı" yorumunda bulundu.