Rıdvan Dilmen'den, Ferdi Kadıoğlu'na övgü dolu sözler: Hayran oldum

TRT Spor ekranların yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Altay'ı 2-0 yendiği maçın ardından Ferdi Kadıoğlu'nu yere göğe sığdıramadı. Dilmen, genç futbolcudan övgüyle bahsederken bunun Pereira'nın başarısı olduğunu belirtti.

"ONUN İÇİN BÜYÜK KAZANÇ"

Rıdvan Dilmen, Ferdi Kadıoğlu'nun performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Helsinki maçında ben Ferdi'ye hayran oldum. Temposuna baktım, biraz daha tecrübe kazanmış, oturmuş biraz daha. Yarın öbür gün Fenerbahçe skor yakaladığı zaman Osayi'nin olduğu bölgeye de koyarsınız, hatta sol öne de koyarsınız. Onun için büyük bir kazanç. Bu da her ne olursa olsun Pereira'nın ciddi bir başarısıdır" dedi.