Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Gruptan çıkma yolunda Kopenhag ile final maçına çıkacak sarı-kırmızılıları Sports Digitale YouTube kanalında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi.
Galatasaray'ın gruptan çıkacağına inanan Dilmen, "Galatasaray bence büyük iş yaptı. Manchester United'a iki kez geri düşüp berabere kalmak, puan almak kolay değil. Ayrıca son maça da umutlarını sürdürmek çok önemli. Bence Galatasaray 2'nci olarak gruptan çıkacak." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını öven Dilmen, "Şampiyonlar Ligi'ndeki en renkli maçlar Galatasaray maçlarıdır. Hep aksiyon var maçlarda, hep pozisyon var." dedi.
Son Dakika › Futbol › Manchester United maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray kehaneti! Avrupa'daki yol haritasını çizdi - Son Dakika