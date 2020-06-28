Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili TFF'nin cezaları henüz açıklamamasını eleştirdi. Dilmen yaptığı açıklamada, "Kıvranıyorlar şu anda. Karar veremediler. Ahmet Ağaoğlu, Hasan Çavuşoğlu işte şu kadar ceza, artık ne kadarsa. Veremiyorlar. Yemiyor" ifadelerini kullandı.
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçıyla ilgili henüz karar verilmemesinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'nu sert bir şekilde eleştirdi.
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;
Herkes ışınlandı. Kurullar, TFF uçtu. Türkiye'de 81 milyon konuşuyor. Herkes, herkese sallıyor. Futbolu yönetenler ortada yok. 2. lig oynanacakmış falan. Alanyaspor - Trabzonspor konusu belli değil. Neyi bekliyorsunuz? Neyi beklediklerini söyleyeyim mi? Yukarıdan söylediler böyle olacak. Ne karar vereceklerse sırf bunun için yapıyorlar. Aynen söylüyorum Türkiye'ye. Kıvranıyorlar şu anda. Karar veremediler. Karar ne olursa olsun benden değil ondan diyecekler. Ahmet Ağaoğlu, Hasan Çavuşoğlu işte şu kadar ceza, artık ne kadarsa. Veremiyorlar. Yemiyor.
"BÖYLE YÖNETİCİLİK OLUR MU YA?"
TFF kayboldu. Uzaya çıktılar. Tek demeç vermiyorlar. Haftaya açıklanacakmış. Şimdi de aynı oyunu oynuyorlar. Pazartesi oldu olay. Hikmet Karaman'a ceza verdin. Niye Trabzonspor ile ilgili karar veremiyorsunuz? Kimden haber bekliyorsunuz? Ne diyecekler? Emir büyük yerden diyecekler. Böyle yöneticilik olur mu ya?
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 18:29
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