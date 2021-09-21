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Rıdvan Dilmen'den yüksek maaş iddialarıyla ilgili yeni açıklama: TRT bana aylık 60 bin lira teklif etti, kabul etmedim - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den yüksek maaş iddialarıyla ilgili yeni açıklama: TRT bana aylık 60 bin lira teklif etti, kabul etmedim

21.09.2021 00:36

TRT'den yıllık 8,5 milyon TL maaş aldığı iddialarıyla gündemden düşmeyen yorumcu Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Dilmen, 'yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştı' iddiasıyla ilgili "TRT bana aylık 60 bin TL'lik teklif yaptı, kabul etmedim" dedi.

Halk TV'de Şirin Payzın'ın moderatörlüğünü yaptığı "Sözüm Var" programında konuşan Rıdvan Dilmen, TRT'den aldığı iddia edilen maaşıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

"MAHKEMEYE VERECEĞİM"

"Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim, TRT'den para almadım ve almayacağım" diyen Rıdvan Dilmen, maaş iddiasını ortaya atan gazeteci Orhan Yıldırım, Kadir Çetinçalı ve HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut'u mahkemeye verdiğini, partinin avukatı Doğan Erkan'ı da mahkemeye vereceğini söyledi.

"TRT 60 BİN LİRA TEKLİF ETTİ, KABUL ETMEDİM"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın kendisine maaş teklif ettiğini ancak maaş almak istemediğini söyleyen Rıdvan Dilmen, ısrarla sorulması üzerine kendisine teklif edilen maaşı da açıkladı. "Aylık 60 bin TL teklif yapıldı" diyen Rıdvan Dilmen, başka dijital mecralarda para kazanacağını söyleyerek TRT'den maaş almayacağını belirtti.

Dilmen geçtiğimiz günlerde TRT'de yaptığı programda da maaş iddialarını yalanlamıştı.

NE OLMUŞTU?

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TRT'nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapılmış, TRT'nin bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekilmişti.

Dilekçede, "Suç Duyurusu; Kamuoyu yararının ve ekonomik menfaatlerinin gözetilmediğinin göstermesi açısından ve kamunun kaynaklarının yandaş 'iş adamlarına', 'sanatçılara', 'sporculara' nasıl peşkeş çekildiğini göstermesi bakımından önemlidir" ifadeleri kullanılmıştı.

Rıdvan Dilmen'den yüksek maaş iddialarıyla ilgili yeni açıklama: TRT bana aylık 60 bin lira teklif etti, kabul etmedim

Rıdvan Dilmen, TRT Spor, Trt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den yüksek maaş iddialarıyla ilgili yeni açıklama: TRT bana aylık 60 bin lira teklif etti, kabul etmedim - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den yüksek maaş iddialarıyla ilgili yeni açıklama: TRT bana aylık 60 bin lira teklif etti, kabul etmedim - Son Dakika
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