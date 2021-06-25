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Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Çakar'a beraat - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Çakar'a beraat

25.06.2021 13:33
Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Çakar'a beraat, System.String[]

ESKİ futbolcu Rıdvan Dilmen'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakaret ettiği iddia edilen eski hakem Ahmet Çakar'ın ilk duruşmada beraatine karar verildi.

ESKİ futbolcu Rıdvan Dilmen'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakaret ettiği iddia edilen eski hakem Ahmet Çakar'ın ilk duruşmada beraatine karar verildi.

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Ahmet Çakar ve taraf avukatları hazır bulundu. Ahmet Çakar savunmasında "Atılı suçu kabul etmiyorum. İddianamede geçen paylaşımı ben Rıdvan Dilmen'i kastederek yazmadım. Rıdvan ile 40 arkadaşız, suç tarihinden 3 ay kadar önce aramızda bir tartışma yaşanmıştı. Aramız biraz bozuktu, ancak ben bu yazıda onu kastetmedim. Ben bu paylaşımı eski ABD Başkanı Trump için yazmıştım. Beraatımı istiyorum" dedi. Rıdvan Dilmen'in avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini ve müvekkilinin kovid nedeniyle duruşmaya katılamadığını ifade etti. İlk celsede kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Çakar'ın atılı suçtan beraatine karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Çakar'ın, sosyal medya hesabından 30 Kasım 2020'de eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'e yönelik 'İblis için zor günler başlıyor' diye paylaşımda bulunduğu öne sürülmüştü. İddianamede, Ahmet Çakar'ın ifadesinde paylaşımı kendisinin yaptığını, iblis yakıştırmasını Rıdvan Dilmen için yapmadığını, yapmış olduğu paylaşımda isim belirtmediğini, dünya politikasında yabancı bir ülkenin liderine koronavirüs salgını ile alakalı eleştirel olarak belirtmiş olduğu yakıştırma olduğunu, iblis yakıştırmasının Rıdvan Dilmen'in neden üzerine alındığını hayretle karşıladığını beyan ettiği belirtilmişti. İddianamede, şüpheli Çakar'ın müşteki Dilmen'e söylediği sözlerin Dilmen'in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu yazılmıştı. Paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun oluştuğunun belirtildiği iddianamede, Çakar ile Dilmen arasında uzlaşmanın sağlanamadığı vurgulanmıştı.

Çakar'ın 'Hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsinin talep edilmişti.


Rıdvan Dilmen, Ahmet Çakar, Hakaret, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Çakar'a beraat - Son Dakika


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