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Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek - Son Dakika

Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek

06.08.2021 11:59

Kendisine ve ailesine yönelik karalama kampanyaları yapıldığını söyleyen Rıdvan Dilmen, spor yorumculuğunu bıraktığını açıklamıştı. Yaklaşık 1 yıl kadar bu kararın arkasında duran Dilmen, yeni sezonda TRT Spor'da ekranlara geri dönecek.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rıdvan Dilmen'in yeni sezonda TRT Spor ekranlarında yorumculuk yapacağını duyurdu.

"MAÇLARIN BİTİMİNDE KARŞINIZDA OLACAK"

Sobacı açıklamasında "TRT Spor yeni sezona damga vuracak bir program ile giriyor. %100 FUTBOL artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor'da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak" ifadelerine yer verdi.

Rıdvan Dilmen, ekranlara TRT Spor ile geri dönüyor

PARTNERİ DE BELLİ OLDU

Dilmen'in futbol karşılaşmalarını yorumlayacağı programın moderatörü ise Erbatur Ergenekon olacak.

VEDA AÇIKLAMASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Dilmen,, NTV'deki macerasını sonlandırdığı dönemde şu açıklamayı yapmıştı: "43 yıl önce lisanslı bir futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu - teknik direktör - futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir! Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim. Doğuş Gurubu Sayın Başkanı Ferit Şahenk Bey'e ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım."

Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek

Rıdvan Dilmen, TRT Spor, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek - Son Dakika Spor


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