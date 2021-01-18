Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuların ismini tek tek verdi - Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuların ismini tek tek verdi

18.01.2021 20:23

Mesut Özil transferiyle Avrupa gündemine oturan Fenerbahçe'de kadrodan ayrılacak futbolcular da konuşulmaya başlandı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Sosa, Kemal Ademi, Perotti ve Cisse'nin sarı lacivertli takımdan ayrılcağını söyledi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe- Ankaragücü maçının devre arasında Fenerbahçe'nin yollarını ayıracağı futbolcuları açıkladı.

Dilmen konuyla ilgili, " Jose Sosa'dan vazgeçilmiş gibi. Diego Perotti ayrılıyor. Kemal Adem ve Papiss Cisse ile de ayrılık düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN COŞKUSUNU BEĞENDİM"

Karşılaşmanın ilk yarısını da değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Goller Ankaragücü'nün direncini düşürdü. Hızlı oynamak bazen Fenerbahçe için hata getiriyor. Mame Thiam bildiğimiz santrfor ama kanatta da oynayabiliyor. Cyle Larin ve Mame Thiam gibi santrforlar savunma yapmazlar ama gol atarlar. Fenerbahçe'nin coşkusunu beğendim ama daha sakin oynaması lazım. İlk yarıda Nazım Sangare'yi beğendim" dedi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuların ismini tek tek verdi

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Jose Sosa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuların ismini tek tek verdi - Son Dakika Spor


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