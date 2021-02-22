Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından NTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe-Göztepe maçına dair değerlendirmeleri şöyle:

"ALABİLECEĞİ EN BÜYÜK YARAYI ALDI"

"Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında alabileceği en büyük yarayı aldı, evinde 3 puanı kaybetti. Öncelikle Göztepe'yi kutlarım. Son derece mücadele ettiler, 2'yi de bulabilir, maçı da kaybedebilirdi ama müthiş mücadele etti, iyi kontraya çıkmaya çalıştı. Fenerbahçe'nin de oyunu karambole çevirmesi ekmeğe yağ sürdü. Göztepe puan kaybetse, bu mücadelesine yazık olurdu. Halil'in önlenemez yükselişi devam ediyor."

"HAKEMİN ETKİSİ YOK"

"Hakemin oyuna ve skora etkileyici bir durumu olmadı. Belki birkaç kartta hatası vardı, hakemle falan bir mevzu yok, onu söyleyebiliriz."

"OYUN ANLAMINDA GERİDE"

Ben skora göre yorumculuk yapan biri değilim, benim Fenerbahçe ile ilgili görüşüm hep aynıydı. Şimdi Trabzonspor da devrede. Oyun anlamında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a göre gerideydi. Fenerbahçe bu oyunla 51'er puan yaptıysa, önemli başarı diyordum. Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye bakıyorum böyle. Gustavo, İrfan ve Pelkas'ın dönüşü ile kötü oyun iyiye dönüşebilir diyordum.

"HEP ALDATICI SONUÇLAR"

"Hep aldatıcı sonuçlar oldu. Eli ayağı düzgün bir takım gelince de kazandı, haklı bir galibiyet elde etti, aldatıcı skorlar su yüzüne çıktı."

"ALTAY HEP KURTARMAZ"

"Başkan bir teknik direktör tercihi yapar, sorumlusu Emre Belözoğlu ile karar verirler. Ondan önce Comolli vs., en son ligimizi iyi bilen bir arkadaşımızı getirdi. CV'ye bakınca da duruşu falan iyi. Haftalar geçtikçe, oyun içinde disiplinsizliği getirdi, bir yerde patlayacaktı. Örneğin Hatay'da Altay'ı konuştuk, Karagümrük'te Altay'ı konuştuk, bugün de Altay yesin bir tane, hep kurtaracak değil ya."

"98 DAKİKA NASIL TUTARSIN?"

"Hem kadro eksik, hem senin teknik direktörün kazandığı Trabzon'da 5 forvetle devam ederken iyi oldu sandı. Hadi oyna şimdi bu Trabzon'a. Yorgun Fenerbahçe. Sosa, Ozan ve Mesut. Elimizi vicdanımıza koyalım. 1- Mesut'u 98 dakika boyunca nasıl tutarsın, Mesut hayranı olarak söylüyorum. Günümüz futbolunda bunu çıkarma şansı yok, 1 kişi eksiksiniz."

"SOSA FRİKİKLERİ ATMALI"

"En az 3-4 tane, Sosa'ya uygun frikik geldi. Beşiktaş'ta çatala çatala attıkları aklımızda. Herkes koşuyor, Caner koşuyor, Valencia bir tane attı ya, hemen koşuyor. Mesut, Ronaldo'larla falan oynadı, zaten frikikçi değildi. Sosa masum masum çekiliyor. Bu otorite problemi, Sosa atacak diyeceksin. Ligimizin en iyi 3 frikikçiden biri Sosa. Sahada o kadar problem var ki birbirlerini itiyorlar ben vuracağım diye."

"DAR ALAN OYUNCUSU DEĞİL"

"Ozan ile Sosa sürekli koşuyor, öndeki 4 oyuncunun savunma ile ilgisi yok. Gökhan Gönül ancak bu kadar oynardı. Novak kayıp, Ozan ile Sosa'ya sürekli yük bindi. Mesut, Thiam, Osayi, Valencia, Cisse, Samatta... Hiç fark etmez. Osayi 1-0 gerideyken oynatacağın, dar alan oyuncusu değil. Süratli, hızlı, geniş alan oyuncusu."

"EROL HOCA İLE BAŞARI OLMAZ"

"Fenerbahçe oynadığı oyuna göre fazla puan aldı, bunu Erol hocaya yazdılar. Ben eleştirince de beni eleştirdiler. Ben Erol hoca başarılı olsun isterim ama görünen köy kılavuz istemez. Görülen şey öyle kritik yerde gelir ki Trabzon öncesi kredin kalmaz. Bazen iyi giderken, tırnak içinde, oyun değil puan geliyor sana."

"TEKNİK DİREKTÖR OYUNCU İLİŞKİSİ"

"Galatasaray 1-0 kazandı, berabere kaldığı 2 maçta 4-5 atabilirdi, dün 2. yarıda sadece savunma yaparak kazandı. Sen şimdi içeridesin, golü yeme. 1 kişiyle savunma yapamazsınız, maç 0-0. Bunun sebebi, teknik direktör oyuncu ilişkisinde, taktik disiplinde yatıyor. 4,5 forvetle oynayınca orta sahada direnç kalmaz zaten. Hatay maçının son 20'sine, Karagümrük'e bakalım, bir yerde patlayacaksın."

"TEKNİK DİREKTÖR ÖNCEDEN SÖYLER"

"0-0 giden oyunda yediğin gol, Mesut'un oyun sonuna kadar kalması, Türkiye'nin en iyi 3 frikikçisinden biri olan Sosa'nın en tecrübeli olarak topun yanına bile gelememesi frikikte... Teknik direktör maçtan önce penaltıcı ve frikikçiyi söyler."

"MESUT'A KÖTÜLÜK YAPMAYIN"

"Mesut, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi transferlerinden biri, pırıl pırıl bir çocuk. Mesut'a da kötülük yapmayın. Bazen pazarlıklarla oynatırsın, ilk 45, son 45. Mesut'u skoru değiştireceğim diye oynatmak başka bir şey. Jardel başka, Mesut başka. Mesut'u tabii ki Ronaldo'nun oynadığı takımda, Arsenal'de de iyi frikikçiler vardır ama İspanya ve İngiltere'de toplam 5 golü yoktur. Yakın sağ çaprazdan olabilir. Frikik için ne olur Sosa'ya ver diye yalvardım."