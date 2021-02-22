Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi - Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi

22.02.2021 09:19
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi, System.String[]

Süper Toto Süper Lig'de 26. haftada Fenerbahçe evinde Göztepe'ye 1-0 kaybederek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Sarı-lacivertliler bu mağlubiyetle ligde 2. sırada kaldı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen maçtan sonra Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Erol Bulut'u eleştirdi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından NTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe-Göztepe maçına dair değerlendirmeleri şöyle:

"ALABİLECEĞİ EN BÜYÜK YARAYI ALDI"

"Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında alabileceği en büyük yarayı aldı, evinde 3 puanı kaybetti. Öncelikle Göztepe'yi kutlarım. Son derece mücadele ettiler, 2'yi de bulabilir, maçı da kaybedebilirdi ama müthiş mücadele etti, iyi kontraya çıkmaya çalıştı. Fenerbahçe'nin de oyunu karambole çevirmesi ekmeğe yağ sürdü. Göztepe puan kaybetse, bu mücadelesine yazık olurdu. Halil'in önlenemez yükselişi devam ediyor."

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi

"HAKEMİN ETKİSİ YOK"

"Hakemin oyuna ve skora etkileyici bir durumu olmadı. Belki birkaç kartta hatası vardı, hakemle falan bir mevzu yok, onu söyleyebiliriz."

"OYUN ANLAMINDA GERİDE"

Ben skora göre yorumculuk yapan biri değilim, benim Fenerbahçe ile ilgili görüşüm hep aynıydı. Şimdi Trabzonspor da devrede. Oyun anlamında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a göre gerideydi. Fenerbahçe bu oyunla 51'er puan yaptıysa, önemli başarı diyordum. Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye bakıyorum böyle. Gustavo, İrfan ve Pelkas'ın dönüşü ile kötü oyun iyiye dönüşebilir diyordum.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi

"HEP ALDATICI SONUÇLAR"

"Hep aldatıcı sonuçlar oldu. Eli ayağı düzgün bir takım gelince de kazandı, haklı bir galibiyet elde etti, aldatıcı skorlar su yüzüne çıktı."

"ALTAY HEP KURTARMAZ"

"Başkan bir teknik direktör tercihi yapar, sorumlusu Emre Belözoğlu ile karar verirler. Ondan önce Comolli vs., en son ligimizi iyi bilen bir arkadaşımızı getirdi. CV'ye bakınca da duruşu falan iyi. Haftalar geçtikçe, oyun içinde disiplinsizliği getirdi, bir yerde patlayacaktı. Örneğin Hatay'da Altay'ı konuştuk, Karagümrük'te Altay'ı konuştuk, bugün de Altay yesin bir tane, hep kurtaracak değil ya."

"98 DAKİKA NASIL TUTARSIN?"

"Hem kadro eksik, hem senin teknik direktörün kazandığı Trabzon'da 5 forvetle devam ederken iyi oldu sandı. Hadi oyna şimdi bu Trabzon'a. Yorgun Fenerbahçe. Sosa, Ozan ve Mesut. Elimizi vicdanımıza koyalım. 1- Mesut'u 98 dakika boyunca nasıl tutarsın, Mesut hayranı olarak söylüyorum. Günümüz futbolunda bunu çıkarma şansı yok, 1 kişi eksiksiniz."

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi

"SOSA FRİKİKLERİ ATMALI"

"En az 3-4 tane, Sosa'ya uygun frikik geldi. Beşiktaş'ta çatala çatala attıkları aklımızda. Herkes koşuyor, Caner koşuyor, Valencia bir tane attı ya, hemen koşuyor. Mesut, Ronaldo'larla falan oynadı, zaten frikikçi değildi. Sosa masum masum çekiliyor. Bu otorite problemi, Sosa atacak diyeceksin. Ligimizin en iyi 3 frikikçiden biri Sosa. Sahada o kadar problem var ki birbirlerini itiyorlar ben vuracağım diye."

"DAR ALAN OYUNCUSU DEĞİL"

"Ozan ile Sosa sürekli koşuyor, öndeki 4 oyuncunun savunma ile ilgisi yok. Gökhan Gönül ancak bu kadar oynardı. Novak kayıp, Ozan ile Sosa'ya sürekli yük bindi. Mesut, Thiam, Osayi, Valencia, Cisse, Samatta... Hiç fark etmez. Osayi 1-0 gerideyken oynatacağın, dar alan oyuncusu değil. Süratli, hızlı, geniş alan oyuncusu."

"EROL HOCA İLE BAŞARI OLMAZ"

"Fenerbahçe oynadığı oyuna göre fazla puan aldı, bunu Erol hocaya yazdılar. Ben eleştirince de beni eleştirdiler. Ben Erol hoca başarılı olsun isterim ama görünen köy kılavuz istemez. Görülen şey öyle kritik yerde gelir ki Trabzon öncesi kredin kalmaz. Bazen iyi giderken, tırnak içinde, oyun değil puan geliyor sana."

"TEKNİK DİREKTÖR OYUNCU İLİŞKİSİ"

"Galatasaray 1-0 kazandı, berabere kaldığı 2 maçta 4-5 atabilirdi, dün 2. yarıda sadece savunma yaparak kazandı. Sen şimdi içeridesin, golü yeme. 1 kişiyle savunma yapamazsınız, maç 0-0. Bunun sebebi, teknik direktör oyuncu ilişkisinde, taktik disiplinde yatıyor. 4,5 forvetle oynayınca orta sahada direnç kalmaz zaten. Hatay maçının son 20'sine, Karagümrük'e bakalım, bir yerde patlayacaksın."

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi

"TEKNİK DİREKTÖR ÖNCEDEN SÖYLER"

"0-0 giden oyunda yediğin gol, Mesut'un oyun sonuna kadar kalması, Türkiye'nin en iyi 3 frikikçisinden biri olan Sosa'nın en tecrübeli olarak topun yanına bile gelememesi frikikte... Teknik direktör maçtan önce penaltıcı ve frikikçiyi söyler."

"MESUT'A KÖTÜLÜK YAPMAYIN"

"Mesut, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi transferlerinden biri, pırıl pırıl bir çocuk. Mesut'a da kötülük yapmayın. Bazen pazarlıklarla oynatırsın, ilk 45, son 45. Mesut'u skoru değiştireceğim diye oynatmak başka bir şey. Jardel başka, Mesut başka. Mesut'u tabii ki Ronaldo'nun oynadığı takımda, Arsenal'de de iyi frikikçiler vardır ama İspanya ve İngiltere'de toplam 5 golü yoktur. Yakın sağ çaprazdan olabilir. Frikik için ne olur Sosa'ya ver diye yalvardım."

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, oyunlar, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf Soğukların vurduğu ABD'de sokaklar yaşlı insanların cansız bedenleriyle doldu: Ölü sayısı 70'i aştı Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Dünya Sağlık Örgütü'nden nefes aldıran açıklama: Korona salgını 2022'nin başlarında sona erer Fenerbahçe'yi karıştıracak Erol Bulut iddiası! Senaryonun başrolünde Emre Belözoğlu var Fenerbahçe'de Thiam ve Caner oyundan çıkarılmalarına tepki gösterdi Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı Yeliz Yeşilmen'den eşi Ali Uğur Akbaş'a olay sözler: Düşüncesiz ve inanılmaz cimri
100 milyon dolarlık vurgun yaparak lüks içinde yaşayan İranlı ailenin macerası Türkiye'de son buldu 100 milyon dolarlık vurgun yaparak lüks içinde yaşayan İranlı ailenin macerası Türkiye'de son buldu         
09:03
Navigasyonun yönlendirmesiyle dar sokağa giren tırlar, mahalleliye korku dolu anlar yaşatıyor Navigasyonun yönlendirmesiyle dar sokağa giren tırlar, mahalleliye korku dolu anlar yaşatıyor         
08:37
Hataylı doktordan hayrete düşüren böbrek taşı koleksiyonu: Kimisi 22 santim, kimisi 650 gram Hataylı doktordan hayrete düşüren böbrek taşı koleksiyonu: Kimisi 22 santim, kimisi 650 gram         
08:32
Terör örgütü PKK'ya operasyon! Mardin'in 18 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör örgütü PKK'ya operasyon! Mardin'in 18 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
07:21
Köpeği kurtarmak isterken araba çarpan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti Köpeği kurtarmak isterken araba çarpan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti         
00:46
Evinin bahçesinde temizlik yapan vatandaş, insana ait kafatası buldu Evinin bahçesinde temizlik yapan vatandaş, insana ait kafatası buldu         
21:33
Serenay Sarıkaya'dan tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a yanıt Serenay Sarıkaya'dan tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a yanıt         
20:37
Emel Tokkal'ın Emel Tokkal'ın "Kardeşim" dediği şahıs; kendisini, kocasını ve oğlunu vahşice katletti         
17:24
Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı         
16:10
Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu         
16:08
Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı         
15:06
2 yıllık evlilikte boşanma krizi! Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan arasında ipler koptu 2 yıllık evlilikte boşanma krizi! Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan arasında ipler koptu         
14:01
Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi         
13:50
Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi         
12:40
Annesinin cansız bedenini 30 yıl boyunca bir varil içinde saklamış Annesinin cansız bedenini 30 yıl boyunca bir varil içinde saklamış         
12:25
Korona aşısı vurulan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi Korona aşısı vurulan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi         
11:29
Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 09:35:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei