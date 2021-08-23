TRT Spor'da uzun yıllar Stadyum adlı programın sunucusu olan Ersin Düzen, Rıdvan Dilmen geldikten sonra kanaldan ayrılmıştı. Rıdvan Dilmen, lig maçlarının ardından Erbatur Ergenekon sunuculuğu eşliğinde karşılaşmaları yorumlamaya başladı. Düzen bu süreçte dinlendi.
VOLE'nin kurucu ortağı Sinan Aras, sosyal medyadan Ersin Düzen'in kadroya katıldığını duyurdu. Aras, "Yeni bir başlangıç yapmak için kravatı, ceketi çıkarttı ve artık daha rahat. Aramıza hoşgeldin @ersinduzen" paylaşımıyla haberi duyurdu.
Son Dakika › Spor › Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu - Son Dakika Spor