Üye Girişi
Rıdvan Dilmen ile Ahmet Çakar'ın 'hakaret' davasında karar - Son Dakika

Rıdvan Dilmen ile Ahmet Çakar'ın 'hakaret' davasında karar

25.06.2021 13:33
Rıdvan Dilmen ile Ahmet Çakar'ın 'hakaret' davasında karar, System.String[]

Eski hakem Ahmet Çakar hakkında, eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava karara bağlandı.

Eski hakem Ahmet Çakar hakkında, eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. Mahkeme Çakar'ın beraatine karar verdi.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, avukatı aracılığıyla kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Çakar hakkında, Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Ahmet Çakar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunması sorulan Çakar, suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek "İddianamede geçen paylaşımı ben müşteki Rıdvan Dilmen'i kast ederek yazmadım. Rıdvan ile 40 yıldır arkadaşız. Suç tarihinden 3 ay kadar önce aramızda bir tartışma yaşanmıştı. Aramız biraz limoniydi. Ancak ben bu yazıda ondan bahsetmedim. Ben bu paylaşımı eski ABD Başkanı Trump için yapmıştım" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Çakar'ın atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Çakar'ın, sosyal medya hesabından 30 Kasım 2020'de eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'e yönelik 'İblis için zor günler başlıyor!!!!!!' diye paylaşımda bulunduğu kaydedilmişti. Çakar'ın iddianamede yer alan ifadesinde, soruşturma konusu Twitter hesabının kendisine ait olduğunu, yapılan yorumu da kendisinin yaptığını, Rıdvan Dilmen'i tanıdığını, eski futbolcu olduğunu, yıllarca birlikte spor programı yaptıklarını, 'iblis' yakıştırmasını Dilmen için yapmadığını ve neden üzerine alındığını anlayamadığını söylediği anlatıldı. Çakar ifadesinde, yaptığı paylaşımda isim belirtmemiş olduğunu, dünya politikasında yabancı bir ülkenin liderine Covid-19 salgını ile alakalı eleştirel olarak belirttiği bir yakıştırma olduğunu, 'iblis' yakıştırmasını Dilmen'in neden üzerine alındığını hayretle karşıladığını söylediği belirtilmişti. İddianamede, şüpheli Çakar'ın müşteki Dilmen'e söylediği sözlerin Dilmen'in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kaydedilmişti. Çakar'ın 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti. - İSTANBUL

Rıdvan Dilmen ile Ahmet Çakar'ın 'hakaret' davasında karar

Rıdvan Dilmen, Ahmet Çakar, İstanbul, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rıdvan Dilmen ile Ahmet Çakar'ın 'hakaret' davasında karar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı 13:29 Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Milli Savunma Bakanlığı'ndan 13:25 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti 13:19 Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti
Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi 11:41 Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı 11:17 Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı 10:54 "Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı 10:48 Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı 10:17 Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı

Son Dakika Haberleri
13:34 Sporcular şaşkına döndü! Voleybol maçında bir anda Müslüm Gürses şarkısı çalmaya başladı
13:29 Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı
13:26 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü
13:24 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi
13:23 Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı
13:19 Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti
12:11 Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek
12:01 Fatih Altaylı, eski başkan Aziz Yıldırım'a verdi veriştirdi
11:58 İlk sıcak hava balonu ihraç edildi! Yerli ve milli imkanlarla üretildi
11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
Sporcular şaşkına döndü! Voleybol maçında bir anda Müslüm Gürses şarkısı çalmaya başladı Sporcular şaşkına döndü! Voleybol maçında bir anda Müslüm Gürses şarkısı çalmaya başladı         
13:35
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu! 10 kişilik özel tim, anne babasının katillerini bulacak Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu! 10 kişilik özel tim, anne babasının katillerini bulacak         
11:44
Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor         
11:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il         
10:56
Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı         
10:52
AK Parti'nin AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
10:18
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi         
10:06
Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı         
09:59
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı         
09:33
Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı         
22:33
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 13:39:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rıdvan Dilmen ile Ahmet Çakar'ın 'hakaret' davasında karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement