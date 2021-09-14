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Rıdvan Dilmen'in, gündem olan "Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var" sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'in, gündem olan "Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var" sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü

14.09.2021 15:35

Bu sezon TRT'de yüzde 100 futbol programıyla ekranlara geri dönen Rıdvan Dilmen'in, senelik 8,5 milyon TL maaş aldığı öne sürüldü. Gazeteci Orhan Yıldırım, "Özel kanal, gazete verse kimseyi bağlamaz. Halkın kanalı 8.5 milyon lira ücret veriyor ise bunu sorgularız" paylaşımı yaptı.

Uzun yıllar NTV'de Güntekin Onay ile yüzde 100 futbol programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, bu sezon TRT ekranlarında aynı programı Erbatur Ergenekon ile yapıyor. Daha önce Dilmen'in 1 milyon dolar maaş aldığı iddia edilmişti. Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım da paylaşımıyla bu iddiaları körükledi.

"BU RAKAMLARI NASIL VEREBİLİYORSUNUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırım, "Özel kanal, gazete şu bu verse kimseyi bağlamaz. Ancak halkın sırtından yayın yapan TRT,Rıdvan Dilmen'e yıllık 8.5 milyon lira ücret veriyor ise, bunu sorgularız. Ekranda asgari ücreti diline dolayan birine, bu rakamları nasıl ve hangi hakla verebiliyorsunuz Sn. Zahid Sobacı" ifadelerine yer verdi.

TRT'de yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in 8,5 milyon lira maaş aldığı iddia edildi

"YOK AYILIK ALIYORUM"

Rıdvan Dilmen, 1 milyon dolar maaş aldığı iddialarına esprili bir şekilde yanıt vermişti. Dilmen, "Yok senelik değil, aylık alıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Rıdvan Dilmen'in, gündem olan Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü

Orhan Yıldırım, Rıdvan Dilmen, Futbol, dolar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'in, gündem olan 'Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var' sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'in, gündem olan "Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var" sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü - Son Dakika
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