Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım

TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programının yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT'den, yıllık 8.5 milyon TL maaş aldığı yönündeki iddialara canlı yayında cevap verdi.

"İSTEMEYEN, BEĞENMEYEN OLABİLİR SAYGI DUYUYORUM"

Rıdvan Dilmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TRT'den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum. Sözleşmem de yok sözleşme dahi yapmadım. Sağ olsunlar beni ekranda görmek istediler hem kurum hem vatandaş. İstemeyen olabilir, beğenmeyen olabilir ona da saygı duyuyorum. Türkiye'nin yüzde 99'una ulaşan bir kanalda olduğum için ben mutluyum" ifadelerini kullandı.