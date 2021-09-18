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Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım - Son Dakika

Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım

18.09.2021 22:03

Rıdvan Dilmen, TRT'de futbol yorumculuğundan kazandığı maaşla ilgili olarak, "Yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL maaş veriliyor" şeklindeki iddialara TRT Spor ekranlarından cevap verdi. Dilmen yaptığı açıklamada, "TRT'den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum" dedi.

TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programının yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT'den, yıllık 8.5 milyon TL maaş aldığı yönündeki iddialara canlı yayında cevap verdi.

"İSTEMEYEN, BEĞENMEYEN OLABİLİR SAYGI DUYUYORUM"

Rıdvan Dilmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TRT'den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum. Sözleşmem de yok sözleşme dahi yapmadım. Sağ olsunlar beni ekranda görmek istediler hem kurum hem vatandaş. İstemeyen olabilir, beğenmeyen olabilir ona da saygı duyuyorum. Türkiye'nin yüzde 99'una ulaşan bir kanalda olduğum için ben mutluyum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.

Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım

Rıdvan Dilmen, Trt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım - Son Dakika
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