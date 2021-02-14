Sosyal medya, Rıdvan Dilmen'in birbiriyle çelişen iki farklı İstiklal Marşı açıklamasını konuşuyor - Son Dakika

Sosyal medya, Rıdvan Dilmen'in birbiriyle çelişen iki farklı İstiklal Marşı açıklamasını konuşuyor

14.02.2021 00:30

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçın seremonisinde İstiklal Marşı'nı okumamasıyla eleştiri alan Mesut Özil'e destek veren Rıdvan Dilmen tepki çekti. 2019 yılında yabancı oyuncu fazlalığından yakınan Dilmen'e Galatasaraylı futbolcuların İstiklal Marşı okumamasına tepki gösterdiği sözleri hatırlatıldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla ligin zirvesine kuruldu. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı okumamasına değindi.

"BÖYLE ŞEYLER SORUN ÇIKARIR"

Sosyal medya gündem olan Mesut Özil'in marşı okumamasına Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil; yok İstiklal Marşı okumamış, yok Ayasofya Camii paylaşmamış. Duygusaldır oyuncular, böyle şeyler yapmak sorun çıkarır ama Fenerbahçeliler Mesut Özil'den memnun" diye konuştu.

ESKİ SÖZLERİ HATIRLATILDI

Rıdvan Dilmen'in bu yorumun ardından sosyal medya kullanıcıları Dilmen'in 2019 yılında söylediği sözleri hatırlattı. Dilmen'in bu yorumuna çok sayıda tepki geldi.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR İÇİN NE SÖYLEMİŞTİ?

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunun 18. haftasında Ankaragücü'nün 6-0 yenen Galatasaraylı futbolcuların İstiklal Marşı okumamasına tepki göstermişti. Yabancı kuralının konuşulduğu o günlerde "Maç öncesi Galatasaraylı futbolcular, İstiklal Marşı sırasında duruyor öyle" diyen Rıdvan Dilmen "Bizim marşımız çok değerli marştır. Sizden rica ediyorum, öğrenin artık ya! Marşımız da çok kolaydır. Daum ile dalga geçiyordu insanlar, ama okuyordu Daum. Allah'tan maç başında minik çocuklar sahaya çıkıyor, İstiklal Marşı'nı duyduk" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya, Rıdvan Dilmen'in birbiriyle çelişen iki farklı İstiklal Marşı açıklamasını konuşuyor

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Son Dakika Spor Sosyal medya, Rıdvan Dilmen'in birbiriyle çelişen iki farklı İstiklal Marşı açıklamasını konuşuyor - Son Dakika Spor


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