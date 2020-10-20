Rıdvan Dilmen şampiyonluk kehanetini geliştirdi: Nisan sonuna kalmadan belli olur - Son Dakika

Rıdvan Dilmen şampiyonluk kehanetini geliştirdi: Nisan sonuna kalmadan belli olur

20.10.2020 09:50
Rıdvan Dilmen şampiyonluk kehanetini geliştirdi: Nisan sonuna kalmadan belli olur, System.String[]

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların iyi oynamayan rakibine karşı mağlup olduğunu söylerken, sezon sonunda şampiyonun Nisan ayının sonuna kalmadan belli olacağını iddia etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçı Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ligin son haftasına kadar puan kayıpları illaki olacaktır ama 4 hafta kala şampiyon belli olur diye düşünüyorum" diyen Rıdvan Dilmen, kehanetini daha da ileri götürdü.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Galatasaray'ın en önemli tarihi 11 Mart'tır. Pandemi ilanından sonra ilk vaka 11 Mart'ta oldu. O hafta Galatasaray içeride Beşiktaş ile oynuyordu. Galatasaray'ın şampiyonluklarına bakarsanız, içeride taraftarla harika bütünleşirler. Mecburiyetten doğan seyircisiz ortam, her büyük takımı etkiledi. Ancak en ağır Galatasaray'ı etkiledi.

"FATİH ÖZTÜRK OLMAZ"

Galatasaray'da pandemi sonrası bir dağınıklık oldu ve hala düzelemediler. Ve sonrasında Fernando Muslera'nın sakatlığı tüm planları bozdu. Fatih Öztürk kötü oynamıyor ama Muslera olsa, bunlardan birini yemezdi. Galatasaray'ın kalesi, aylarca Fatih Öztürk'e bırakılmaz. Jürgen Klopp, Virgel van Dijk için ne diyor? "Kocasının dönmesini bekleyen eş gibiyiz' diyor. Allah, Fernando Muslera'ya sağlık versin.

"G.SARAY İYİ OYNAMAYAN RAKİBİNE YENİLDİ"

Alanyaspor çok iyi oynamadı. Galatasaray çok iyi oynamayan Alanyaspor'a yenildi, bu daha da düşündürücü. Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi dinlendiriyor hoca. Radamel Falcao için de 'Neden çıktı?' demek. Galatasaray 60'tan sonra 80'e kadar iyi oynadı.

"TOPARLANMAMASI ENTERESAN"

Galatasaray iç sahada Igor Tudor ile bile iyi sonuçlar alıyordu. Deplasman sıkıntısı vardı ama Fatih Terim ile bunu da çözdüler. Galatsaaray sorun yaşayabilir ama toparlanmaması enteresan geldi. 6 ay oynamamış Christian Luyindama, bugün Galatasaray'ın en değerlisi. Radamel Falcao iyi şekilde gelmedi. Taraftar ile Galatasaray, 12'ye 11 oynuyordu. Galatasaray her gün geriye gidiyor. Bu kadar şampiyonluğa oynar ama her gün bir geri gidiş var.

"FERNANDO ADAM YİYORDU"

Fatih Terim merkez orta saha oyuncusuna çok değer verir. Taylan Antalyalı iyi ama Fernando, adam yiyordu. Belki Michael Seri'yi kulübü vermemiştir ama bazı oyuncuları, bazı kesin kuralları vardır. Mario Lemina da kalitesinin altında oynadı. Seri ve Fernando çok farklıydı. Bazı mevkiler cidden çok önemlidir.

"5 OYUNCU MAAŞIYLA İKİ TAKIM"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, ufak ufak yönetime gönderme yapıyor. Aynı durum Galatasaray'da da mevcut. Ancak bu iki isim, camianın adamları. 7 oyuncu almışsın, bir tane orta saha bulacaksın. Elinde yüksek maaşlı oyuncular kaldı. Maaşı 5 yüksek oyuncularla, bir değil iki takım kurarsınız.

"LUYINDAMA, MARCAO'DAN İYİ"

Galatasaray fizik olarak iyi değil. Christian Luyindama ve Marcao fizik olarak iyi ama Marcao öyle uçan falan bir oyuncu değil. Bana 'Luyindama mı, Marcao mu?' derseniz, hemen Luyindama'yı alırım.

"ŞAMPİYON NİSAN SONUNA KALMAZ"

Ligin şampiyonu kim olur bilmem ama Nisan sonuna kalmaz belli olur. Ancak ligde Fenerbahçe, Trabzonspor için de garip skorlar olacaktır.

"O GOL TIRNAK İPTALİ"

Younes Belhanda'nın golünden önce Ryan Babel'in topa elle dokunduğu tespit edildi. Ben futbolcu olsam, tırnaklarımı dibine kadar keserim! VAR'da tırnaktan bile gol iptal olur. Ryan Babel'in o eli kaçırma şansı yok! Tırnak iptali oldu.

"BAŞAKŞEHİR'DE TEBRİK ETTİ"

VAR görevini yaptı. VAR, Başakşehir maçında Demba Ba'ya penaltı vermedi mi? Orada Fatih Hoca tebrik etmedi mi hakemi? Burada da sitem etmemelisiniz.

Rıdvan Dilmen şampiyonluk kehanetini geliştirdi: Nisan sonuna kalmadan belli olur

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen şampiyonluk kehanetini geliştirdi: Nisan sonuna kalmadan belli olur - Son Dakika Spor

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