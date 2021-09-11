Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyasporlu futbolcuların itirazını haklı buldu: Rosier'in pozisyonu net penaltı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Karşılaşmanın 5. dakikasında siyah-beyazlıların ceza sahasında yaşanan pozisyonda Yeni Malatyasporlu futbolcular penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambolde Rosier topu uzaklaştırırken, Yeni Malatyasporlu futbolcular topun elle oynandığı yönünde itirazda bulundu. TRT Spor ekranlarında pozisyonu yorumlayan Rıdvan Dilmen, " Valentin Rosier'in pozisyonu net penaltı. Maç 0-0'ken Yeni Malatyaspor'un penaltısı verilmedi. Hakem Arda Kardeşler görmeyebilir orası kalabalıktı ancak VAR'ın çağırması lazımdı" dedi.
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