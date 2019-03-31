Son Dakika Haberleri: Rıdvan Fadıloğlu, Oy Kullanmaya Eşiyle Birlikte Gitti

Rıdvan Fadıloğlu, Oy Kullanmaya Eşiyle Birlikte Gitti

1 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, demokrasinin gereğini yerine getirmek için sandığa eşiyle birlikte giderek oy kullandı.

Rıdvan Fadıloğlu, Oy Kullanmaya Eşiyle Birlikte Gitti, System.String[]
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, demokrasinin gereğini yerine getirmek için sandığa eşiyle birlikte giderek oy kullandı. Sonuçların hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Fadıloğlu, "Bugün milletin hür idaresi sandığa yansıyor. Çıkan sonuç neyse başımızın üstünde yeri var" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla oyunu kullanmak için sabahın erken saatlerinde Emek Mahallesi'nde bulunan Ali Küncülü Ortaokulu'na gitti. Okul bahçesinde selamlaştığı vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra eşi Seval Fadıloğlu ile oyunu kullanmak için sıraya giren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sırası geldiğinde 1173 nolu sandıkta oy kullandı.

"Milletin hür iradesi sandığa yansıyor"

Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün milletin hür idaresi sandığa yansıyor. Ben, öncelikle tüm hemşehrilerime vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlık bilinci çerçevesinde gelip oylarını kullanıp milletin iradesini sandığa yansıttıkları için teşekkür ediyorum. Çıkan sonuç neyse başımızın üstünde yeri var. Tabi milletimiz karar verirken; memlekete kim daha iyi hizmet edecek, bunun araştırılmasını yapsın, ona göre oy kullanılsın. Umarım öyle olmuştur. Ben tüm hemşehrilerime yeniden teşekkür ediyorum. İnşallah kazanan demokrasi olmuştur" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:32 Kaynak: İHA

Emek Mahallesi, Şehitkamil, Güncel
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