Rıdvan Şükür, Bilecik'e Davet Edildi.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 23. kez düzenlen EMITT turizm fuarında Bilecik standını ziyaret eden dağcı ve tarihçi Rıdvan Şükür, Bilecik valisi Bilal Şentürk tarafından ildeki yürüyüş parkurlarına etkinlik ve fotoğraf çekimleri için davet edildi.

Bilecik standında Bilecik valisi Bilal Şentürk tarafından misafir edilen Şükür'e il kültür ve turizm müdürü tarafından bilgilendirme yapıldı. Bilecik Osmaneli Belediye başkanı Münür Şahin, Şükür'ü özel olarak davet etti.

Yakın bir zamanda Harman kaya dışında, Bilecik Osmaneli parkurlarında birkaç kez yürüdüğünü belirten Şükür'e Bilecik fuar standında hazırlanan kitap ve broşürler hediye edildi, Bilecik ve çevresi hakkında İl Kültür ve Turizm müdürü tarafından bilgilendirildi. Dağcı Şükür,Bilecik'e ait tarihi ve doğal değerlerin fuarında anlatılmasının ve tanıtılmasının sevindirici olduğunu söyledi. Bilecik'li dostları fuarda görmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Şükür, davet için Bilecik'li yetkililere teşekkür etti.