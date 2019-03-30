Rıdvan Şükür, İzmir'de
47 dakika önce
Dağcı ve tarihçi Rıdvan Şükür, İzmir'de bulunduğu süre içerisinde Milli mücadele döneminde, Yunan işgali sırasında, bölgede yaşananlar hakkında uzman bilim adamlarından bilgi aldı, bürokratlar ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Sakarya üniversitesinde, işgal yıllarında Yunanlıların batı Anadolu'da yaptıkları zulümleri inceleyen, çalışma yapan Şükür, bu konuda Valilik bünyesinden yayınlanan eserler hakkında bilgi aldı.
Araştırma konusu için İzmir'e gelen Şükür, bölgede yaptığı çalışmalar ve görüşmelerin kendisi için verimli geçtiğini söyledi. İzmirli Yetkililer tarafından Dağcılık ve spor doğa alanında bölgede yapılan etkinlikler hakkında bilgilendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:17 Kaynak: Bültenler
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