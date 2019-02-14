Rıdvan Şükür, Kırşehir'e Davet Edildi

Kırşehir valisi İbrahim Akın, ildeki turizm faaliyetlerinin gelişimi konusunda çaba sarf ettiklerini,o nedenle fuarda olduklarını söyledi.Bilecik valisi Bilal Akın tarafından misafir edilen Şükür'e il kültür ve turizm müdür yardımcısı Eyüp Temur tarafından bilgilendirme yapıldı.

Eyüp Temur, Göl alanının bulunduğu yerde, binlerce kuşun kuluçkaya yattığı irili ufaklı birçok ada olduğunu söyledi.