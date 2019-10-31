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Son Dakika Güncel Rıdvan Şükür; 'Osman Hamdi Bey bir tarım uzmanıydı'

Rıdvan Şükür; "Osman Hamdi Bey bir tarım uzmanıydı"

1 saat önce

Eskihisar'da incelemelerde bulunan tarihçi Rıdvan Şükür, ünlü ressam ve arkeolog Osman Hamdi beyin komple bir ziraatçı olmasının dışında, tarımsal ürünü pazara sunabilecek düzeyde bilgisi ve çalışmaları olan bir tarım uzman olduğunu söyledi.

Rıdvan Şükür;

Eskihisar'da uzun yıllar yaşayan Osman Hamdi Beyin, döneminde oluşturduğu örnek bahçelerinde İtalya başta olmak üzere Avrupa'dan getirttiği fidanlarla bahçeler kurduğunu, bu bahçelerde Elma, incir, nar ve vişne bahçeleri oluşturarak üretim yaptığını ifade etti.

Fransa'dan özel makinalar getirerek yağhane kuran Osman Hamdi Bey,bölgede zeytin ve Zeytinyağı üretimi de yapmıştı, bu makinalar köylüler tarafından 1970'li yıllara kadar Eskihisar'da kullanılmıştı.

Şükür, Miski gül bahçesi oluşturarak başarılı bir üretim yapan ünlü ressamın kestane ağaçlarında aynı başarıyı yakalayamadığını ifade etti, Çam çeşitlerinden bir koruluk oluşturan Osman Hamdi beyin bu koruluğun içinde mezarının olduğunu belirtti.

O günün şartlarında modern denilebilecek sulama tesisleri oluşturan, kuyular kazdıran Osman Hamdi Bey, bölgede böcek hane kurarak ipek böcekçiliği yapmış, ipek böcekleri için özel dut ağaçları ektirmişti, geçtiğimiz günlerde böcek haneyi ziyaret eden Şükür, böcek hanenin harap durumda olduğunu belirtti.

Eskihisar'da ressamın çalışmalarını izleyen Hüsnü Efendi, yaşadıklarını oğlu İsmail ve torunu Eski köy muhtarı Turgut Abdullah Uçar'a gördüklerini, yaşadıklarını anlatmıştı. Diğer köylülerde zamanın en modern tarım yöntemlerini, sadrazam İbrahim Ethem paşanın oğlu; ressam Osman Hamdi Beyin zirai faaliyetlerini hayranlıkla izlemişlerdi. Müze evin bahçesi başta olmak üzere Eskihisar'ın bu tarımsal faaliyetlerin izleri ile dolu olduğunu söyleyen Şükür, kötü durumdaki böcekhanenin yok olmaktan kurtarılmasını beklediklerini söyledi.

Osman Hamdi Bey, Osman Hamdi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:38 Kaynak: Bültenler
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