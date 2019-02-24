Rıdvan Şükür; Osman Hamdi Bey, Çağının İlerisinde Bir Sanatçıydı
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Osman Hamdi Bey'in Eskihisar'daki mezarını ve köşkünü ziyaret eden Tarihçi ve dağcı Rıdvan Şükür, 24 Şubat 1910 tarihinde kaybettiğimiz Osman Hamdi Bey'in çağının çok ilerisinde bir sanatçı olduğunu söyledi.
Osman Hamdi Bey'in köşkünün arkasında, zeytin ağaçlarının arasında, servi ağacının dibindeki mezarını ziyaret eden Şükür, Çok yönlü büyük sanatçıyı rahmetle andıklarını söyledi.
Şükür, Türk müzeciliğini çağdaş seviyeye getirecek büyük adımları atan sanatçının, değerli bir aydın ve hiç yorulmak bilmeyen çok yönlü bir şahsiyet olduğunu belirtti. Arkeolog, ressam ve Müzeci Osman Hamdi Bey'in adını Türk kültür tarihine altın harflerle yazdırdığını ifade eden Şükür, figür nesne ve mekanlar ele alındığında sanatçının detaycı bir oryantalist olduğunu söyledi.
Şükür, sanatçının Dinlenme yeri olarak seçtiği Eskihisar'daki denize nazır köşkünün bahçesinde yetiştirdiği meyve ağaçları, üzüm bağları ve gül fidanları arasında huzuru bulduğunu söyledi. Şehir hayatından uzak ailesiyle buraya 26 yıl her yaz geldiğini, ayrıca birçok eserini burada ürettiğini belirtti. Bahçenin her köşesinin usta sanatçının anıları ile dolu olduğunu dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:01 Kaynak: Bültenler
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