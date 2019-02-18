Son Dakika Haberleri: Rıdvan Şükür, Tuzla'da Mübadillerin Misafiri Oldu

Rıdvan Şükür, Tuzla'da Mübadillerin Misafiri Oldu

47 dakika önce

Rıdvan Şükür, Tuzla'da Kent ve mübadele müzesinde, Lozan antlaşmasına göre 1923 sonrası Selanik ve çevresinden mübadele maddesine göre gelen ikinci kuşak mübadil aileler ile buluştu.

Rıdvan Şükür, Tuzla'da Mübadillerin Misafiri Oldu, System.String[]

Kurtuluş savaşı sonrası, 1923 tarihinde Lozan şehrinde imzalanan "Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi" kapsamına Selanik ve çevresinden göç ederek Tuzla'ya yerleşen Mübadillerin; kültür, sanat folklorik değerlerini korumak için gösterdikleri çabaları takdirle karşıladığını söyleyen Şükür, Yakın sayılabilecek tarihimizi ve mübadeleyi unutmayan ikinci kuşak mübadillerden, göç sonrası ailelerin yaşadığı anıları dinledi. Müze içerisinde sergilenen mübadil ailelerin kültürlerini yansıtan eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Lozan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunan Hükümeti arasında, Türkiye'de yerleşik Rum-Ortodokslar ile Yunanistan'da yerleşik Türk-Müslümanların zorunlu göçünü öngören Mübadele Sözleşmesi imzalandığını söyleyen Şükür, Mübadeleye tabi tutulanların yüzlerce yıldır ekip-biçtikleri topraklarını, ekmek parası kazandıkları işyerlerini, evlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanlarını, sevdiklerinin mezarlarını geride bıraktıklarını belirtti.Bu insanların neler mübadele sonrası neler yaşadıklarını mübadil ailelerden dinleyen Şükür, bu insanların çabaları ile sorunların üstesinden azimli çabaları ile gelmeyi başardıklarını söyledi. Mübadilin kelime anlamı başkasının yerine getirilmiş, mübadele edilmiş demektir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:40 Kaynak: Bültenler

Lozan, Tuzla, Güncel
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