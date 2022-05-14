Rıdvan Turan: "Çiftçi, AKP Eliyle Tarla Bekçisine, Hayvan Bakıcısına Dönüştürüldü" - Son Dakika
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Rıdvan Turan: "Çiftçi, AKP Eliyle Tarla Bekçisine, Hayvan Bakıcısına Dönüştürüldü"

14.05.2022 15:41
Rıdvan Turan: "Çiftçi, AKP Eliyle Tarla Bekçisine, Hayvan Bakıcısına Dönüştürüldü"

HDP Tarım Komisyonu Sözcüsü ve Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Gıda egemenliği kavramı bir hayale çevrilmiş, dün ne üreteceğine kendisi karar veren çiftçi, AKP eliyle tarla bekçisine, hayvan bakıcısına dönüştürülmüştür. Bu sayede gıda güvencesi ve gıda güvenliği büyük bir tehdit altına girmiştir” dedi.

HDP Tarım Komisyonu Sözcüsü ve Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Gıda egemenliği kavramı bir hayale çevrilmiş, dün ne üreteceğine kendisi karar veren çiftçi, AKP eliyle tarla bekçisine, hayvan bakıcısına dönüştürülmüştür. Bu sayede gıda güvencesi ve gıda güvenliği büyük bir tehdit altına girmiştir" dedi.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında 2,5 milyon olan kayıtlı çiftçi sayısının 2022 yılında 500 binin altına düştüğüne dikkat çeken Turan, aynı dönem için 2,5 milyar TL olan çiftçi borcunun 200 milyar TL'ye geçtiğini kaydetti. Turan, şu ifadeleri kullandı:

"ÇİFTÇİ, AKP ELİYLE TARLA BEKÇİSİNE HAYVAN BAKICISINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR"

"Gıda egemenliği kavramı bir hayale çevrilmiş, dün ne üreteceğine kendisi karar veren çiftçi, AKP eliyle tarla bekçisine, hayvan bakıcısına dönüştürülmüştür. Bu sayede gıda güvencesi ve gıda güvenliği büyük bir tehdit altına girmiştir. Sürdürülen neoliberal politikalar ve Kürt sorunundaki güvenlikçi politikalar sayesinde kırsal boşalmış, çiftçilikle geçinen milyonlar kentlerin yolunu tutmuş ve oralarda ucuz iş gücü kaynağı hali dönüştürülmüştür. Bu politikalar sonucu Türkiye tarımsal üretimde kendi kendine yetebilen bir ülke olmaktan çıkmış, dışa bağımlı hale gelmiştir.

Demokratik, planlamacı tarımsal politikaların hüküm sürdüğü, kooperatiflerde ve sendikalarda örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırıldığı, küçük ölçekli çiftçiliğin desteklendiği ve üretimin özendirildiği, tarımsal KİT'lerin yeniden kurulduğu, her alanda desteklemelerin arttırıldığı, tarımımız üzerindeki uluslararası sermaye egemenliğine son verildiği bir Türkiye kurmayı başaracağız."

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Halkların Demokratik Partisi, Rıdvan Turan, AK Parti, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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