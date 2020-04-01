Siyah-beyazlı kulübün resmi yayın organlarından Beşiktaş dergisine açıklamalarda bulunan 18 yaşındaki Rıdvan, futbola başlama hikayesini ve Beşiktaş altyapısına girişini anlattı.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından olduğunu aktaran Rıdvan, "Bir gün 'Sergen Yalçın senin hocan olacak, Boateng ile birlikte oynayacaksın, Quaresma ile arkalı önlü oynayacaksın.' deselerdi buna inanmazdım. Mesela Umut ağabeyi Göztepe'de televizyondan izlemiştim şimdi Umut ağabey ile çok yakın ağabey-kardeş ilişkimiz var. Hayat gerçekten o kadar değişik ki, Sergen Yalçın Beşiktaş efsanesi olarak yaşıyor. Çok güzel bir duygu. Çok önemli hocalarla çalıştım, çok şey öğrendim. Sergen hocamdan da öğreneceğim çok şey var." ifadelerini kullandı.



"Beşiktaş benim hayatım." diyen genç futbolcu, "Ailemden çok Beşiktaş ile yaşıyorum. Buralara gelmemi sağlayan tek şey Beşiktaş'ın büyüklüğüdür. Beşiktaş olmasaydı Rıdvan Yılmaz olur muydu? Orası muamma..." şeklinde görüş belirtti.



Rıdvan Yılmaz, kendisine Gökhan Gönül'ün bir sözünü örnek aldığını aktararak, "Beşiktaş camiasını hiçbir zaman mahcup etmemeye çalışacağım. Gökhan ağabeyin 'Kötü orta yapabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum'. şeklinde bir konuşması var, bu söz benim için de geçerli. Bu forma için elimden gelen her şeyi yapacağım. Küçüklükten beri hayalini kurduğum kulüpteyim. Beşiktaş'ı daha iyi yerlere getirebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Genç sol bek, Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer maçta forma giydi.



