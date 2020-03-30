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Rienstra hem çocuk baktı hem de antrenman yaptı
6 saat önce
Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Ben Rienstra, hem çocuk baktı hem de süt kolileri ile antrenman yaptı.
Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Ben Rienstra, hem çocuk baktı hem de süt kolileri ile antrenman yaptı.
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gününü ailesi ile birlikte evde geçiren Kayserispor'un Hollandalı futbolcusu Ben Rienstra, karantina günlerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşıyor. Rienstra ailesiyle çeşitli etkinlikler yaptığı evinde antrenman yapmayı da ihmal etmiyor. Başarılı futbolcu süt kolileri ile hem antrenman yaptı hem de küçük kızı ile ilgilendi.
Rienstra ayrıca oğlu ile de evin salonunda top oynadı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:02 Kaynak: İHA
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