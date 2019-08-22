"Rif Hareketi sorununun çözüme kavuşmasına engel olunuyor"

Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerinden tutuklu Nasır ez-Zefzafi'nin de aralarında bulunduğu tutuklular, Rif Hareketi sorunu çözüme her yaklaştığında bazı tarafların buna engel olduğunu açıkladı.

Altı tutuklunun yaptığı ve Zefzafi'nin babası Ahmed'in Zefzafi'nin Facebook sayfasından duyurduğu açıklamada, Rif Hareketi konusunda çözüme yaklaşıldığı her defasında bazı tarafların gerilim oluşturarak buna engel olduğu ifade edildi.

Fas hükümetinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesinde 5 Nisan'da görülen davada, 2016-2017 dönemindeki gösterileri organize etmekle suçlanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi hakkında daha önce verilen 20'şer yıl hapis cezası onanmıştı.

Mahkeme, yargılanan diğer sanıkların her birini de 1 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Davada Rabii el-Eblak da 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Rif Hareketi

Fas'ın kuzeyindeki er-Rif bölgesinde, 20 Ekim 2016'da genç bir balık satıcısının çöp kamyonu tarafından ezilerek öldürülmesinden sonra gösteriler başlamıştı.

İsmini gösterilerin başladığı bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016'dan 2017'nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmesi gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti. O dönem birçok gösterici gözaltına alınmıştı.