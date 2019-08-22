Son Dakika Haberleri: "Rif Hareketi sorununun çözüme kavuşmasına engel olunuyor"
Son Dakika Güncel Haber

"Rif Hareketi sorununun çözüme kavuşmasına engel olunuyor"

35 dakika önce

Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerinden tutuklu Nasır ez-Zefzafi'nin de aralarında bulunduğu tutuklular, Rif Hareketi sorunu çözüme her yaklaştığında bazı tarafların buna engel olduğunu açıkladı.

Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerinden tutuklu Nasır ez-Zefzafi'nin de aralarında bulunduğu tutuklular, Rif Hareketi sorunu çözüme her yaklaştığında bazı tarafların buna engel olduğunu açıkladı.

Altı tutuklunun yaptığı ve Zefzafi'nin babası Ahmed'in Zefzafi'nin Facebook sayfasından duyurduğu açıklamada, Rif Hareketi konusunda çözüme yaklaşıldığı her defasında bazı tarafların gerilim oluşturarak buna engel olduğu ifade edildi.

Fas hükümetinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesinde 5 Nisan'da görülen davada, 2016-2017 dönemindeki gösterileri organize etmekle suçlanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi hakkında daha önce verilen 20'şer yıl hapis cezası onanmıştı.

Mahkeme, yargılanan diğer sanıkların her birini de 1 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Davada Rabii el-Eblak da 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Rif Hareketi

Fas'ın kuzeyindeki er-Rif bölgesinde, 20 Ekim 2016'da genç bir balık satıcısının çöp kamyonu tarafından ezilerek öldürülmesinden sonra gösteriler başlamıştı.

İsmini gösterilerin başladığı bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016'dan 2017'nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmesi gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti. O dönem birçok gösterici gözaltına alınmıştı.

Facebook, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, 3 ay süre tanıdı! İşte İstanbul'dan gönderilecek Suriyeli sayısı
Hatay Valiliği: Gözünü kanserden kaybetti Bülent Arınç'tan Davutoğlu ve Babacan'a yeni parti uyarısı: Millet onları affetmez Van Valiliği, kayyum protestosuna polislerin tepki çeken müdahalesine yönelik görüntülerle ilgili açıklama yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 06:45:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Rif Hareketi sorununun çözüme kavuşmasına engel olunuyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]