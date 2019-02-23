Son Dakika Haberleri: Rıfat Dedenin Organları 3 Hastaya Umut Olacak

Rıfat Dedenin Organları 3 Hastaya Umut Olacak

25 dakika önce

Burdur'da evinin merdiveninden düşüp başından ağır yaralanan ve dün beyin ölümü gerçekleşen 86 yaşındaki Rıfat Yakar'ın organları bağışlandı.

Rıfat Dedenin Organları 3 Hastaya Umut Olacak, System.String[]
Burdur'da evinin merdiveninden düşüp başından ağır yaralanan ve dün beyin ölümü gerçekleşen 86 yaşındaki Rıfat Yakar'ın organları bağışlandı. Yakar'ın karaciğeri ve iki böbreği organ bekleyen hastalara nakledilecek.

Geçtiğimiz hafta evinin merdivenlerinden düşerek başından ağır yaralanan Rıfat Yakar, Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Rıfat Yakar'ın ailesi organlarını bağışlanması kararı aldı. Rıfat Yakar'ın karaciğeri ve iki böbreği Antalya'da özel bir hastanenin organ nakli birimi görevlileri tarafından nakil bekleyen hastalar için alındı. Karaciğerin İzmir'de, bir böbreğin ise Antalya'da bir hastaya nakledileceği bildirildi. Ayrıca diğer böbrek için henüz nakil hastasının belirlenmediği açıklandı.

Yakar'ın damadı İbrahim Özev ve torunu Rıfat Yakar, organ bekleyen çok sayıda hasta olduğunu belirterek bu davranışlarının örnek olmasını istediklerini söyledi. Özel hastanenin Organ Nakil Biriminden Dr. Yücel Yüksel, karaciğeri İzmir'de, böbreğinin birinin ise Antalya'daki bir hastaya nakil edileceğini ve ikinci böbrek için hastanın araştırıldığını söyledi.

Burdur Devlet Hastanesi Başhekimvekili ve Organ Nakli Sorumlu Dr Mustafa Güngör de Rıfat Yakar'ın organlarının bağışlanmasının Burdur'da örnek bir davranış olduğunu belirterek ailelere teşekkür etti. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:36 Kaynak: İHA

Antalya, Burdur, Güncel
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