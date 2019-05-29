Rifat Hisarcıklıoğlu: "Kayseri, tüm ülkemizde örnek bir şehirdir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu, "Kayseri, tüm ülkemizde örnek bir şehirdir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu, "Kayseri, tüm ülkemizde örnek bir şehirdir" dedi.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası tarafından isminin verildiği konferans salonunun açılışına ve Odalar ve Borsa Ortak Toplantısına katılmak üzere Kayseri'ye geldi. İlk olarak Kayseri Ticaret Odası tarafından isminin verildiği konferans salonunu açan Hisarcıklıoğlu, fotoğraf sergisini gezdi.



Ardından Odalar ve Borsa Ortak Toplantısına katılan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayserili sanayiciler ile görüştü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Bugün geldiğimiz noktada binlerce yıllık ticaretin mensubu olan Kayserili tüccarının ve sanayicisinin de yer yer alıp satmakta, üretmekte ve rekabet etmekte zorlandığını görüyoruz. Bu manada küresel odakların acımasızca sürdürdükleri ekonomik savaşlar globalleşen dünyada hepimizi az, çok etkilemektedir. Maalesef ülkemizde halen aşamadığımız oligarşik bürokrasinin önümüze tıkayan mevzuatlarına rağmen Kayseri üretmeye devam ediyor ve edecektir" ifadelerini kullandı.



Kayseri, tüm ülkemizde örnek bir şehirdir



Kayseri'nin tüm Türkiye'de örnek bir şehir olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, "Tamamen kendi imkanlarımızla, devletten yardım almadan ortaya çıkmış bir başarı hikayesi yazdık. Eskiden Kayseri bir ticaret şehriydi, kendi insanımızın emeğiyle Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri haline dönüştü. Kayseri bir önceki belediye başkanımızın da katkılarıyla bir turizm şehri oldu. Eğitim merkezi, üniversiteler şehri haline geldi. Tüm bunlar Kayserili girişimcilerimizin ve hayırseverlerimizin emeğiyle oldu. Kazanmaktaki yarışımız, hayırdaki yarışla beraber tüm Türkiye'de örnektir. Türkiye'de bu anlamda 81 ilde tekiz. Biz devletten bir şey almadık, devlete verdik. Kayseri kendi imkanlarıyla bu noktaya geldi" diye konuştu.



Toplantıya, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da katıldı. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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