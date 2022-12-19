CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ilgaz ailesine ve edebiyat dünyasına başsağlığı diledi. Özkan'ın paylaşımı şöyle:

Kaynak: ANKA

Zincirlikuyu, Rıfat Ilgaz, İstanbul, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rıfat Ilgaz'ın Oğlu Aydın Ilgaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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