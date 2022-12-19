Rıfat Ilgaz'ın Oğlu Aydın Ilgaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Rıfat Ilgaz'ın Oğlu Aydın Ilgaz Hayatını Kaybetti

19.12.2022 14:47
Rıfat Ilgaz'ın Oğlu Aydın Ilgaz Hayatını Kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın oğlu yayıncı Aydın Ilgaz (82) bugün İstanbul’da hayatını kaybetti. Ilgaz, yarın öğle vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz'ın oğlu yayıncı Aydın Ilgaz (82) bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Ilgaz, yarın öğle vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz'ın oğlu, Çınar Yayınları'nın kurucusu Aydın Ilgaz (82) bugün sabah saatlerinde İstanbul'da evinde kalp krizi geçirdi.  Ilgaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ilgaz, yarın öğle vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ilgaz ailesine ve edebiyat dünyasına başsağlığı diledi. Özkan'ın paylaşımı şöyle:

"Hababam Sınıfı'nın yazarı Rıfat Ilgaz'ın oğlu, Çınar Yayınları'nın sahibi Aydın Ilgaz'ı kaybettik. Üzüntü içindeyim. Ilgaz ailesinin ve edebiyat dünyasının başı sağolsun."

AYDIN ILGAZ KİMDİR?

Aydın Ilgaz, 2 Mart 1940 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Rıfat Ilgaz'la birlikte kurdukları Çınar Yayınları'nı devam ettirmekteydi. 2004 yılında Rıfat Ilgaz'ın 'Hababam Sınıfı' ve 'Sınıf' kitaplarıyla ilgili anılarını 'Sınıf'ın Efsanesi' başlıklı kitabında toplamıştı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

Zincirlikuyu, Rıfat Ilgaz, İstanbul, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rıfat Ilgaz'ın Oğlu Aydın Ilgaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de HDP'lilerin gözaltına alındığı sırada Mithat Sancar'ın parti binasına alınmamasına tepki gösterdi: Bu ayıbı kınıyorum
15:13 Dünya Kupası, Arjantin'de coşku yarattı! İşte hafızalardan silinmeyecek şampiyonluk kutlaması
14:47 17 yaşındaki Cemile'nin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı! Katili müebbet hapis cezası aldı
14:31 Dünya Kupası'nda skandal kural hatası! Fransızlar konuyu FIFA'ya götürebilir
14:19 Afra Saraçoğlu yüzünden Kubilay Aka ile kavga ettiği iddia edilen Mert Ramazan Demir, olaylı geceyi anlattı: Evet, "öyle bir şey oldu
14:07 Ankara'da saldırıya uğrayan MS hastası müzisyen Mehmet Dudarık hayati tehlikeyi atlattı
14:00 Şırnak'ta korkunç kaza: Tırın hurdaya çevirdiği kamyonetin içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti
13:21 Tuzla'da valeler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası mermiler havada uçuştu! 7 kişinin yakalandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı
12:59 İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi kabul edilmedi
12:41 İstanbul'un göbeğindeki dükkana baskın! Yüzlerce hayvan boynuzu ve tarihi eser ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2022 15:33:21. #1.13#
SON DAKİKA: Rıfat Ilgaz'ın Oğlu Aydın Ilgaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement