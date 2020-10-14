Rıfat Uslu Caddesi duble yol olarak hizmete açıldı - Son Dakika

Rıfat Uslu Caddesi duble yol olarak hizmete açıldı

14.10.2020 11:18
Rıfat Uslu Caddesi duble yol olarak hizmete açıldı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen çalışmayla, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi'nin duble yol olarak hizmete açıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen çalışmayla, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi'nin duble yol olarak hizmete açıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarının ardından kamulaştırma sorunu nedeniyle yapılamadığı için vatandaşları da mağdur eden Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi, duble yol olarak hizmete açıldı.

2 bin 300 ton BSK imalatı gerçekleştirildi

Büyükşehir ekiplerinin caddede gerçekleştirdiği çalışmaların öncesinde, üçüncü çevreyolunda batıdan doğu istikametine seyahat eden sürücüler söz konusu bölgede tıkanıyor, yola alternatif ara sokaklardan devam ediyordu. Yol yapım, bakım ve onarım ekiplerinin çalışmaları kapsamında 350 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki yola, 2 bin 300 ton BSK imalatı gerçekleştirildi. Bunun 1300 tonu binder, bin tonu ise aşınma olarak döküldü. Çalışmalarda 3 bin ton temel malzeme kullanıldı. Ayrıca çift yönlü kaldırım imalatı gerçekleştirilen yolda 2 bin metrekare döşeme yapıldı. 300 metre uzunluğundaki orta refüjde ise çift yönlü toplam 2 bin 200 metre bordür imalatı yapıldı.

Başkan Seçer, geçtiğimiz günlerde Rıfat Uslu Caddesi'nde incelemelerde bulunmuştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Toroslar'da Büyükşehir Belediyesi tarafından duble yol olarak hizmete açılan Rıfat Uslu Caddesi'nde incelemelerde bulunmuştu. Mahalle sakinleri inceleme esnasında çalışmalardan dolayı Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletmişti.

"30 yıllık çileli bekleyiş sona erdi"

Caddenin yapımı için 30 yıldır beklediklerini söyleyen Yusuf Kılıç Mahalle Muhtarı Muhammet Akça, gençlik yıllarından beri yolun yapılacağı söylentisinin olduğunu ifade ederek, "30 yıldır vatandaşlarımızın hasretle açılmasını beklediği bir yoldu. Başkanımız Vahap Seçer'in talimatlarıyla çok kısa sürede yol yapım çalışmaları başladı. Sonunda da güzel bir iş çıktı. Çileli bekleyiş sona erdi" dedi. - MERSİN

Rıfat Uslu Caddesi duble yol olarak hizmete açıldı
Rıfat Uslu Caddesi duble yol olarak hizmete açıldı
Rıfat Uslu Caddesi duble yol olarak hizmete açıldı

Toroslar, Akbelen, Mersin, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rıfat Uslu Caddesi duble yol olarak hizmete açıldı - Son Dakika

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