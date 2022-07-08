Açık dünya PvP ve PvE hayatta kalma zombi oyunu RigorZ'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, RigorZ sistem gereksinimleri neler? RigorZ kaç GB?

RİGORZ SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu RigorZ'yi minimum grafiklered oynamak için çift çekirdekli işlemci, 3 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850 ekran kartı gerektirmektedir.

RİGORZ MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 2.4 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

Bellek: 3 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850

Depolama: 4 GB

RİGORZ KAÇ GB?

RigorZ'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.