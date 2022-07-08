Açık dünya PvP ve PvE hayatta kalma zombi oyunu RigorZ'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, RigorZ sistem gereksinimleri neler? RigorZ kaç GB?
Düşük sistemli PC dostu RigorZ'yi minimum grafiklered oynamak için çift çekirdekli işlemci, 3 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850 ekran kartı gerektirmektedir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
RigorZ'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
Son Dakika › Gamegar › RigorZ sistem gereksinimleri neler? RigorZ kaç GB? - Son Dakika