RigorZ sistem gereksinimleri neler? RigorZ kaç GB? - Son Dakika
Üye Girişi

RigorZ sistem gereksinimleri neler? RigorZ kaç GB?

08.07.2022 14:47
RigorZ sistem gereksinimleri neler? RigorZ kaç GB?

Türk video oyun geliştiricileri tarafından geliştirilen RigorZ, açık dünya hayatta kalma zombi oyunudur. Zombilerle dolu dünyada hem zombilere hem de diğer oyunculara karşı hayatta kalmaya çalıştığınız RigorZ'nin sistem gereksinimleri neler? RigorZ kaç GB? Detayları haberimizde…

Açık dünya PvP ve PvE hayatta kalma zombi oyunu RigorZ'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, RigorZ sistem gereksinimleri neler? RigorZ kaç GB?

RİGORZ SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu RigorZ'yi minimum grafiklered oynamak için çift çekirdekli işlemci, 3 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850 ekran kartı gerektirmektedir.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

RİGORZ MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: 2.4 GHz Çift Çekirdekli İşlemci
  • Bellek: 3 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850
  • Depolama: 4 GB

RİGORZ KAÇ GB?

RigorZ'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

YORUMLAR
500

Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar RigorZ sistem gereksinimleri neler? RigorZ kaç GB? - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Son Dakika! Bakan Koca: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu iyi, enfeksiyonun etkisi azaldı
14:51 68 yaşındaki adamın cinsel organını kestikten sonra AVM'de satmaya kalktı
14:49 Maç sonu yapılan suçlama karşısında deliye dönen Ebrar Karakurt, başkanla birbirine girdi
14:40 Yabancılarla fotoğraf çekilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a gelen soru güldürdü: Yollayacağız değil mi?
14:39 68 yaşındaki adamın cinsel organını kesip alışveriş merkezinde satmaya çalıştı
14:37 Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi: Ailece ekrana yaklaşacağız
14:30 Meral Akşener miting alanında bir gruba "Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya" diyerek sert çıktı
14:27 Gelecek sezon Premier Lig'de boy gösterecek ilk takım ligin bitimine iki hafta kala belli oldu!
14:28 Öğretmenleriyle tartışma yaşayan öğrenci pompalı tüfekle okulda ateş açtı! Olayda 3 personel yaralandı
14:19 Akşener miting alanındaki bir gruba sert çıktı: Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2023 15:05:55. #1.13#
SON DAKİKA: RigorZ sistem gereksinimleri neler? RigorZ kaç GB? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement