Rihanna'dan hayranlarına kötü 'albüm' haberi!
1 saat önce
Rihanna'nın 'Navy' adı verilen hayranları, 2016 yılında yayınlanan 'Anti' albümünden beri yeni bir çalışma bekliyordu ancak hayal kırıklığına uğradılar.
Rihanna'nın 'Navy' adı verilen hayranları, 2016 yılında yayınlanan 'Anti' albümünden beri yeni bir çalışma bekliyordu ancak hayal kırıklığına uğradılar.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:01
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