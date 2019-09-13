Son Dakika Haberleri: Rihanna'dan hayranlarına kötü 'albüm' haberi!
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Rihanna'dan hayranlarına kötü 'albüm' haberi!

1 saat önce

Rihanna'nın 'Navy' adı verilen hayranları, 2016 yılında yayınlanan 'Anti' albümünden beri yeni bir çalışma bekliyordu ancak hayal kırıklığına uğradılar.

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Rihanna'nın 'Navy' adı verilen hayranları, 2016 yılında yayınlanan 'Anti' albümünden beri yeni bir çalışma bekliyordu ancak hayal kırıklığına uğradılar.

Rihanna'dan hayranlarına kötü 'albüm' haberi!

Rihanna, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:01 
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