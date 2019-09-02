Rihanna iş dünyasında zorlu erkekleri seviyor
1 saat önce
Güzel şarkıcı, girişimcilik endüstrisinin "erkekler dünyası" olarak kabul edildiğini ve iş dünyasındaki erkeklerle başa çıkmanın mücadelesini sevdiğini ifade etti.
Güzel şarkıcı, girişimcilik endüstrisinin "erkekler dünyası" olarak kabul edildiğini ve iş dünyasındaki erkeklerle başa çıkmanın mücadelesini sevdiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:01
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