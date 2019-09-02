Son Dakika Haberleri: Rihanna iş dünyasında zorlu erkekleri seviyor
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Rihanna iş dünyasında zorlu erkekleri seviyor

1 saat önce

Güzel şarkıcı, girişimcilik endüstrisinin "erkekler dünyası" olarak kabul edildiğini ve iş dünyasındaki erkeklerle başa çıkmanın mücadelesini sevdiğini ifade etti.

Güzel şarkıcı, girişimcilik endüstrisinin "erkekler dünyası" olarak kabul edildiğini ve iş dünyasındaki erkeklerle başa çıkmanın mücadelesini sevdiğini ifade etti.

Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:01 
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