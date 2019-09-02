Rihanna iş dünyasında zorlu erkekleri seviyor

Güzel şarkıcı, girişimcilik endüstrisinin "erkekler dünyası" olarak kabul edildiğini ve iş dünyasındaki erkeklerle başa çıkmanın mücadelesini sevdiğini ifade etti.

Güzel şarkıcı, girişimcilik endüstrisinin "erkekler dünyası" olarak kabul edildiğini ve iş dünyasındaki erkeklerle başa çıkmanın mücadelesini sevdiğini ifade etti.

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