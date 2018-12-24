Rıhtım Patisseria" Pastası Birincilik Getirdi

Bursa'da pasta ustası Metin Taşcı, Lüksemburg'da geçen ay düzenlenen "Expogast Villeroy & Boch Culinary World Cup 2018 - Mutfak Dünya Kupası"nda "Rıhtım Patisseria" adlı pastasıyla altın madalya ve 100 tam puan alıp, salon birinciliği elde etti.

Bursa'da pasta ustası Metin Taşcı, Lüksemburg'da geçen ay düzenlenen "Expogast Villeroy & Boch Culinary World Cup 2018 - Mutfak Dünya Kupası"nda "Rıhtım Patisseria" adlı pastasıyla altın madalya ve 100 tam puan alıp, salon birinciliği elde etti.



Merkez Nilüfer ilçesindeki bir pastanede çalışan Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TASFED) üyesi milli pasta ustası Metin Taşcı, Lüksemburg'da 4 yılda bir düzenlenen yarışmada "Rıhtım Patisseria" çalışmasıyla birinci oldu. Taşçı, Nilüfer ilçesindeki pastanede düzenlenen basın toplantısında, ödülü aldığı için mutlu olduğunu söyledi.



Yıllardır çeşitli yarışmalara katıldığını aktaran Taşçı, "Katıldığım yarışmalarda çeşitli dersler çıkarttım. Jüri neye dikkat ediyor, hangi konular seçilmeli gibi konulara dikkat ettim." dedi.



Taşçı, yarışmaya başvururken geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler de edindiğini aktararak, "Genelde heykel, çizgi film karakterleri, masal kahramanları gibi ürünler vardı. Bu, her yıl var olan bir şeydi. Benim pasta bunlardan biraz farklıydı, bu nedenle çok dikkat çekti. Vatandaşlar da ilgi gösterdi." diye konuştu.



Birinciliği aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Taşçı, "Yarışmada 90'ın üzerinde puan alan yarışmacılara altın madalya veriliyor. Bu sadece bir kişi olmuyor daha fazla da olabiliyor. Daha sonra 10 jüri üyesi, 90 üzerinde puan alanlar arsında kusursuz olanı seçiyor ve salon birincisi belirleniyor. Yani 10 jüriden de 100 tam puan alması gerekiyor. Rıhtım Patisseria pastam jüriden tam puan alarak salon birincisi oldu." bilgisini verdi.

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