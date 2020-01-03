Rimas Kurtinaitis: "Anadolu Efes çok iyi oynadı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Rimas Kurtinaitis: 'Anadolu Efes çok iyi oynadı' - Son Dakika Spor

Rimas Kurtinaitis: "Anadolu Efes çok iyi oynadı"

6 saat önce

Khimki Moskova Başantrenörü Rimas Kurtinaitis, Anadolu Efes'in çok iyi oynadığını belirterek, kendilerinin de kötü savunma yaptıklarını söyledi.

Rimas Kurtinaitis:

Khimki Moskova Başantrenörü Rimas Kurtinaitis, Anadolu Efes'in çok iyi oynadığını belirterek, kendilerinin de kötü savunma yaptıklarını söyledi.


THY Euroleague'in 17. haftasında Rus ekibi Khimki Moskova, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 101-82 yenildi. Maçın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Khimki Moskova Başantrenörü Rimas Kurtinaitis, "Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik ederim. Hücumda çok iyi oynadılar. Bu sene Euroleague'deki en iyi hızlı hücumu yaptılar. İyi savunma yapamadık. 3 sayıda takım olarak iyiydiler. Efes çok iyi oynadı" diye konuştu. - İSTANBUL

Anadolu Efes, Moskova, Khimki, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Anadolu Efes, Khimki'yi farklı geçti
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Cenk Tosun ile ilgili girişimimiz yok Enes Ünal 2 gol attı, Valladolid 1 puanı kaptı Galatasaraylı taraftarlar, Arda'nın transfer edilmesi için Mustafa Cengiz'e çağrıda bulundu

Son Dakika Haberleri
01:03 Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
00:33 La Liga'da günün öne çıkan iddaa tahminleri! Banko maçlar burada... - Son Dakika Spor
00:04 Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Cenk Tosun ile ilgili girişimimiz yok - Son Dakika Spor
23:43 Anadolu Efes'in hocası Ergin Ataman: "Devre arasında konuştuk, engelledik" - Son Dakika Spor
23:40 Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor
23:02 Enes Ünal 2 gol attı, Valladolid 1 puanı kaptı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 04:55:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rimas Kurtinaitis: "Anadolu Efes çok iyi oynadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]