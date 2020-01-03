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Rimas Kurtinaitis: "Anadolu Efes çok iyi oynadı"
6 saat önce
Khimki Moskova Başantrenörü Rimas Kurtinaitis, Anadolu Efes'in çok iyi oynadığını belirterek, kendilerinin de kötü savunma yaptıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
Khimki Moskova Başantrenörü Rimas Kurtinaitis, Anadolu Efes'in çok iyi oynadığını belirterek, kendilerinin de kötü savunma yaptıklarını söyledi.
THY Euroleague'in 17. haftasında Rus ekibi Khimki Moskova, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 101-82 yenildi. Maçın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Khimki Moskova Başantrenörü Rimas Kurtinaitis, "Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik ederim. Hücumda çok iyi oynadılar. Bu sene Euroleague'deki en iyi hızlı hücumu yaptılar. İyi savunma yapamadık. 3 sayıda takım olarak iyiydiler. Efes çok iyi oynadı" diye konuştu. - İSTANBUL
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