Rimena Giyim ile kadınlar güzel giyinmenin sırlarını keşfediyor

Merkezi İstanbul'da bulunan ve Türkiye'de birçok televizyon dizisi, ünlü sanatçı ve model tarafından tercih edilen Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış'ın tüyolarıyla kadınlar, güzel giyinmenin sırlarını keşfediyor.



Türk dizilerinin kıyafet üreticisi olarak bilinen ve birçok ünlü sanatçıya modele kıyafet üreten Rimena Giyim, yurt dışında da bilinirliğini arttırdı. Uluslararası moda organizasyonlarına davet edilen ve Abdulselam Dalmış önderliğinde takdir toplayan Rimena Giyim, bir kadının dört mevsim şık olması gerektiğini belirterek, bu noktada birçok tasarımcının aksine şık olmanın sırlarını açıkladı.



"Bol duran jeanler bir kadına yakışmaz"



Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, bir kadının şık gözükmesi için gösterişli ve ağır kıyafetlerin tek çözüm olmadığını aktararak şık olmak için spor kıyafetlere de bol bol yer verilmesi gerektiğini söyledi. Dalmış, "Bilhassa jeanler birçok kombinin kurtarıcısı olarak biliniyor. Jeanler birçok farklı stilde kullanılabilecek bir parçadır. Ancak, jean giymek isteyenlerin bilmesi gereken en önemli husus bedenlerine uygun jeanleri tercih etmeleridir. Bol duran jeanler bir kadına yakışmaz, pantolonların güzel durması önemli bir husus. Birçok modacının aksine rahat kıyafetlerin kadınların tercihi olması gerek. Bu noktada, tişörtler de önemli bir tercih olabilir. Az para harcayarak tarz oluşturmak isteyenlerin kurtarıcısı olan tişörtler, bilhassa eşofman veya şort ile beraber kullanılabilir. Hatta ceket içerisine tişört giyilerek dahi farklı bir tarz oluşturulabilir" dedi.



"Kadınlar gelenekselden ziyade üretici olmalı"



Modacı Abdulselam Dalmış, kadınların gelenekselden ziyade, şık olmak için daha üretici olması gerektiğini kaydetti. Dalmış, "Kadınların kombinlerine kendilerinden bir şeyler katmaları noktasında ısrarcıyız. Herkesin bildiği gibi gömlekler, kadınlar tarafından çok fazla tercih ediliyor. Ancak, gömleklerin nasıl giyildiği de çok önemli. Gömleklerin pantolonun üzerinde bırakılması pek hoş bir görüntü olmayabilir. Bunun için gömlekler pantolonun içerisine sokulmalıdır. Bu sayede, daha eşsiz bir görüntü elde edilebilir. Bu tarz kombinlerin kişiyi daha havalı göstereceği konusunda iddialıyız. Şık olmak ne zannedildiği kadar zor ne de küçümsenecek kadar basit. Bu noktada, bana göre kadınlar her şeyden önce önceliklerini belirlemeli, bir başka deyişle kırk yılda bir giyilecek kıyafetler yerine her kombinle uyum sağlayacak ve sürekli giyilebilecek türden kıyafetler tercih edilmeli" diye konuştu. - DİYARBAKIR