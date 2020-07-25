Rimena Giyim kadınların şık olmasına önem veriyor - Son Dakika

Rimena Giyim kadınların şık olmasına önem veriyor

Merkezi İstanbul'da bulunan Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, kadınların nasıl şık olabileceğine ilişkin tüyolar verdi.

Rimena Giyim kadınların şık olmasına önem veriyor, System.String[]

Merkezi İstanbul'da bulunan Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, kadınların nasıl şık olabileceğine ilişkin tüyolar verdi.

Hem Türkiye'deki hem de dünyadaki başarıları ile tanınan Abdulselam Dalmış, tasarımlarına yer verdiği Rimena Giyim ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Moda sektörü denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden biri olan Dalmış, kadınların nasıl giyinmesi gerektiğine dair birtakım ipuçları verdi. Bir kadının her haliyle güzel olabileceğini kaydeden Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, bu noktada, marka kıyafetlerden ziyade herkesin kendisine yakışanı giymesi gerektiğini ifade ederek, kampanya ve indirim sezonlarının takip edildiği takdirde yarı fiyata en iyi şekilde giyinmenin de mümkün olduğunu söyledi.

"Kadınlar şık olmak için neler yapmalı"

Moda sektörünü en iyi bilen isimlerden birisi olan Abdulselam Dalmış, kadınların şık olmak için giydikleri kıyafetler kadar aksesuarlarına da önem vermesi gerektiğini aktardı. Dalmış, "Herkesin bildiği gibi bir kıyafeti tarz kılan en önemli şey aksesuardır. Aksesuarlar sayesinde basit kıyafetler bile şık bir görüntüye sahip olabilir. Kolye, küpe ve yüzük gibi aksesuarlar dışında fular ve şal gibi ürünlerle de bir kadının kıyafetlerini daha şık göstermesi söz konusu. Rimena Giyim, şık olmak isteyen kadınların her şeyden önce özgün olmaları gerektiğini ifade ediyor. Bir kadının en basit kıyafete dahi kendinden bir şeyler katması gerekli. Belini gösteren bir kemer veya boynu açık olanların gösterişli bir kolye ile söz konusu kıyafeti daha zengin hale getirmesi mümkün olabilir. Bu tür işlemler bir kıyafetin tarza kavuşmasında ve kombinin sıradanlıktan kurtulmasında işe yarayacaktır. Kıyafetlerin duruşunun olmasına önem veriyoruz. Kaliteli kıyafetlerin bir duruşunun olduğunu ve dikiş kalitesinin dahi kendisini belli ettiğini hepimiz biliyoruz. Bu tür kıyafetler tabiri caizse kıyafetin kişiye özel olarak dikildiğini söyleyebiliriz. Kadınlar asla kırışık kıyafetler giymemeliler, giydikleri kıyafetlerin üzerlerinde toplanması son derece önemli. Bunun yanı sıra, kıyafetlerin bedenlerine uygun olmasına da dikkat etmek zorundalar. Kadınların gardıroplarında her zaman spor parçalara yer vermesi gerek. Siz de kombin yaparken bu kriterlere dikkat ederseniz şık olabilirsiniz" dedi. - DİYARBAKIR

İstanbul, Türkiye, Moda, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 10:06

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Rimena Giyim kadınların şık olmasına önem veriyor - Son Dakika Magazin
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