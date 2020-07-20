Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış'tan az para ile şık giyim tüyoları - Son Dakika

Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış'tan az para ile şık giyim tüyoları

Merkezi İstanbul'da bulunan ve Türkiye'de birçok televizyon dizisi, ünlü sanatçı ile model tarafından tercih edilen Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, kadınlara az para harcayarak şık giyinmenin tüyolarını verdi.

Merkezi İstanbul'da bulunan ve Türkiye'de birçok televizyon dizisi, ünlü sanatçı ile model tarafından tercih edilen Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, kadınlara az para harcayarak şık giyinmenin tüyolarını verdi.

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Türk dizilerinin kıyafet üreticisi olarak bilinen ve birçok ünlü sanatçı ile modele kıyafet üreten Rimena Giyim, yurt dışında da bilinirliğini arttırdı. Uluslararası moda organizasyonlarına davet edilen ve Abdulselam Dalmış önderliğinde takdir toplayan Rimena Giyim, kadınlara ekonomik şartlar altında nasıl şık görüneceklerine dair tavsiyelerde bulundu.


Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, dış görünüşün çok önemli olduğunu, gerek iş hayatında gerekse de günlük hayatta dış görünüş sayesinde birçok kapının açılabileceğini söyledi. Dalmış, "Güzel giyinmek, etkileyici bir dış görünüşe sahip olmak için önemli bir etken. Bu noktada, istediğiniz takdirde siz de çok para harcamadan güzel giyinebilirsiniz. Şık gözükmek isteyen insanların illa ki çok para harcamak zorunda değil. İsteyen kişiler, evdeki eşyaları ya da ucuza mal ettikleri kıyafetlerle de şık olabilirler. Şık olmak için marka kıyafetler giymek yeterli değil. Önemli olan farklı düşünmek ve zevk sahibi olmaktır. Bu noktada Rimena Giyim sizin işinize yarayacak çok uygun kaliteli kıyafetler çıkarıyor" dedi.


"Kadınlar neyi, ne zaman, nerede kombinleyeceğini bilmeli"


Kadınların neyi, ne zaman, nereden alacaklarını ve nasıl kombinleyeceklerini bilmeleri gerektiğini ifade eden Dalmış, "Bu sayede gardıroplarına doğru yatırımlar yapabilirler. Ayrıca, markaların kampanya ve indirim zamanları da takip edilerek bu tür kıyafetleri ucuza mal etmek mümkün olabilir. Kadınların her şeyden önce gardıroplarına göz atmaları gerekiyor. Herkesin bildiği gibi kadınlar gerekli veya gereksiz birçok kıyafet alabiliyor. Bu noktada belki de etiketini bile açmadığınız yepyeni kıyafetleri bulabilirsiniz. Özetlemek gerekirse, kadınlar giymek istedikleri kıyafetlerini ayırmalılar, giymek istemediklerini ise bir köşede bırakmalılar. Ardından, giymeyi düşündükleri arasından kendilerine en uygun kombinler yapmalılar. Bir sonraki adımda ise kadınlar için alışveriş zamanının geldiğini söyleyebiliriz. Ancak, her ne olursa olsun, kadınların dolaplarına bakmadan alışveriş yapması tavsiye edilmiyor. Tavsiyeler bununla sınırlı değil. Her kadının gardırobunda siyah ve beyaz renkli kıyafetlerin olması gerektiğini ifade ediyor. Herkesin bildiği gibi siyah ve beyaz kombin yapılması en kolay olan renklerdir. Aynı kıyafetin farklı parçalarla kombin haline gelmesini sağlayan siyah ve beyaz renkli elbiseler ile birbirinden kullanışlı kombinler yapmak mümkün" diye konuştu. - DİYARBAKIR

İstanbul, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış'tan az para ile şık giyim tüyoları - Son Dakika Magazin
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