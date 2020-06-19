Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış'tan stil sahibi olmak için öneriler - Son Dakika

Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış'tan stil sahibi olmak için öneriler

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, belirli kriterlere dikkat edilmesi halinde insanların tarzlarıyla diğer insanları kendilerine hayran bırakabileceklerini söyledi.

Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış'tan stil sahibi olmak için öneriler, System.String[]

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, belirli kriterlere dikkat edilmesi halinde insanların tarzlarıyla diğer insanları kendilerine hayran bırakabileceklerini söyledi.


Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, vatandaşlara stil ve tarz sahibi olmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kadınların stil sahibi olma noktasında erkeklere kıyasla çok daha farklı seçeneklere sahip olduğunu kaydeden Dalmış, "Bu noktada, stil sahibi olmanın yalnızca kıyafet ve aksesuarlarla alakalı olmadığını söylemeliyiz. Bir kadının her şeyden önce gülümsemesi ve kendine güvenmesi gerekmektedir. Pozitif olduğunuz takdirde başkaları üzerinde kendinize dair olumlu bir etki bırakabilirsiniz. Bunun yanı sıra, kişisel bakımınıza çok önem vermelisiniz. Manikür ve pedikür gibi uygulamaları asla aksatmamalısınız. Saçlarınız, stil sahibi olmanızı sağlayacak farklı bir unsur olarak dikkat çekmektedir. Saçınıza düzenli aralıklarla maske yaptırdığınız takdirde sizden güzeli olmayacak" dedi.


Rimena Giyimden stil sahibi olmak isteyenlere özel giyim tavsiyeleri


Stil sahibi olmak için her şeyden önce modanın takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, " Moda, insanın kendine yakışanı giymesi olarak bilinmektedir. Bu cümle gerçekten de çok doğrudur. Hem modaya uygun hem de size yakışan ve üzerinizde güzel duran, sizi mutlu hissettiren kıyafetlerden yana tercih yapmalısınız. Ayrıca, vücut tipinize uygun kıyafetler giymeniz önemli bir husustur. Örneğin, kısa ve kalın bacaklara sahipseniz İspanyol paça pantolon giymekten kaçınmalısınız. Tarzınızı tam olarak yansıtmak için ne çok dar, ne de çok geniş kıyafetleri tercih etmelisiniz. Üzerinize tam oturan kıyafetlerden yana tercih yapmalısınız. Geniş basenleriniz varsa vatkalı omuzlarla durumu dengeleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra, kombinlerinizi önden planlamanız gerekir. Planlı olduğunuz takdirde hem zaman hem de enerji kazanırsınız. Bu noktada, iş hayatında giyeceğiniz kıyafetler ile günlük hayatta giyeceğiniz kıyafetleri ayrı olarak düşünmelisiniz. Buna ek olarak, gardırobunuzdaki eksikleri bilmeniz gerekir. Bilhassa basit sebeplerden dolayı dışarı çıkarken giyeceğiniz tunik, pantolon veya etek modellerinin gardırobunuzda olmasına çok dikkat etmelisiniz. Hepimizin bildiği gibi artık hayatımızı sosyal medya şekillendiriyor. Bu noktada, hem moda bloglarını hem de fenomenleri takip edebilirsiniz. Instagramda farklı kombinler yapan fenomenleri takip ederek giyim konusunda onlardan esinlenebilirsiniz" diye konuştu. - İSTANBUL

Moda, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış'tan stil sahibi olmak için öneriler - Son Dakika Magazin
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