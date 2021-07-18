Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış'tan tatile çıkmayı düşünen kadınlara giyim tavsiyeleri

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, yaz aylarında tatile çıkmak isteyen kadınlar için giyim tavsiyelerinde bulundu.

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, yaz aylarının geldiği ve tatilin başladığı bu günlerde kadınlara özel şık giyinmenin sırlarını açıkladı. Dalmış, kadınlara tatile gitmeden evvel orada ne kadar süreyle kalacaklarını belirlemeleri ve buna göre bavullarını hazırlamaları gerektiğini kaydetti. Dalmış, "Yine de tatilde rahat etmek adına ihtiyacınız olandan fazla eşyayı yanınıza almamalısınız. Yaz tatiline gidiyorsanız belirli kıyafetlere bavulunuzda mutlaka yer vermelisiniz. Bu kıyafetler arasında şort, yazlık pantolon, elbise, tişört, etek, çorap, iç çamaşırı bulunuyor. Buna ek olarak, yedek bikini veya mayo alabilirsiniz. Tatilde rahat olmayı seviyorsanız kot şort ve yazlık pantolon işinizi görür. Ayrıca, birkaç tişört ve elbise de harika kombinler oluşturabilir. Gittiğiniz yerde daha uzun kalacaksanız kıyafet seçiminize biraz daha özen göstermeniz gerekiyor. Yazlık tulumlar, kısa ve uzun elbiseler, gömlekler, bavulunuzda kendine yer bulmalı. Bunun yanı sıra, soğuk hava ihtimalini de göz ardı etmemelisiniz. İnce bir ceket, şal veya diğerlerine göre daha kalın bir pantolon, bu noktada size yardımcı olacaktır. Tatil için nereye gittiğinizden bağımsız olarak kot şort ve üzerine beyaz tişört, sizin için kurtarıcı parça olabilir. Bu sayede, şık ve sportif bir kombin yaratabilirsiniz. Hatta bu kombini güneş gözlüğü, zarif bir takı ve hafif bir ruj ile tamamlayabilirsiniz. Tatiliniz sırasında canlı bir görünüm elde etmek istiyorsanız sizin için de tavsiyelerimiz bulunuyor. Uzun ve hareketli bir elbise kurtarıcınız olabilir. Ayrıca, bu elbiseyi düz bir sandalet, küçük bir çanta ve şapka, birden çok bileklik ve küpe ile tamamlayabilirsiniz" dedi. - DİYARBAKIR