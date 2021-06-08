Rimena Giyim tasarımcısından yaza uygun kombinler

Kavurucu sıcakların başlamasıyla beraberinde Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, yaza uygun kombin tavsiyelerinde bulundu.

Yaz aylarında renkli giyimin kombinelerinin sırrını açıklayan Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, kadınları uyardı. Dalmış, kadınların renkli kıyafet seçimlerine dikkat etmeleri gerektiğini ve A kesim açık eteklerin kurtarıcı olduğunu kaydetti. Dalmış, "İş hayatında aktif olarak bulunan bir kadınsanız işiniz biraz daha zor. Resmi kıyafetler giymek zorunda kaldığınız bir işiniz varsa kıyafet seçiminiz daha çok özen gerektirecektir. Bu noktada, A kesim açık bir etek kurtarıcınız olabilir. Bu tür bir eteğin üzerine oldukça şık bir ipek bluz giyebilirsiniz. Ayrıca, bu kombin ile uyumlu bir aksesuar takmanız da gerekecektir. Günlük hayat için kombin arayışında iseniz önünüzde çok daha iyi seçenekler bulunuyor. Maksi boy elbiseler, yaz havasına en uygun seçimler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, şal desen, çiçekli kumaşlar veya benzer özellikteki kumaşların stilinizi en iyi şekilde yansıtacak kombinler olduğunu söyleyebiliriz. Bu özellikteki kıyafetleri Rimena Giyim bünyesinde bulabilirsiniz. Kotlar, kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da kurtarıcınız olabilir. Rahat ve özgür olmanızı sağlayan kotlar sayesinde yaz aylarını sorunsuz olarak geçirebilirsiniz. Kotların üzerine seçtiğiniz parçaları düzenli olarak değiştirerek harika kombinler yapabilirsiniz. Rimena Giyim, kadınların yaz aylarında da şık olmasını sağlayacak türden kıyafetlere bünyesinde yer veriyor. Örneğin hafta sonları için kot şort ve üzerine giyebileceğiniz türden askılı renkli bluzlar Rimena Giyim ürün kategorilerinde yer buluyor" dedi. - DİYARBAKIR