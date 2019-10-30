Rimena Giyim Tasarımları Kapadokya'da

Dalmış , 2014 yılında Bosna Hersek Kültür Magazin Dergisi olan Diogen tarafından ''Kültürel Tasarım Ödülü''nü alırken, 2016 yılında ise Barcelona'da Dünya İş Konseyi tarafından düzenlenen bir organizasyonda ''Yılın En İyi Moda Tasarımcısı'' ödülüne layık görülmüştür.

Rimena Giyim markasıyla başta Bahtiyar Ölmez, Siyah İnci, Peri Masalı, Savaşçı, Aşk ve mavi , Kanatsız Kuşlar ve İçerde gibi reyting rekorları kıran diziler olmak üzere pek çok yapımda oyuncuların kıyafetlerini özenle tasarlamış. Ayrıca birkaç yıl önce izlenme rekorları kıran Despacito adlı şarkının klibinde yer alan ünlü model Züleyka Rivera'nın elbiselerini sürekli özenle hazırlıyor.

Abdulselam Dalmış Rimena tasarımları Kapadokya'da

Modacı Dalmış, geçtiğimiz günlerce yaptığı Rimena giyim firmasına yaptığı tasarımları Kapadokya'da görücüye çıkardı. Ünlü Model Hande Aras ile çekimleri gerçekleştiren Dalmış, ''Kapadokya'da olmanın sevincini yaşamaktayım. Kıyafet tasarımlarımızın tüm dünyada tanınmasını istiyoruz. Buradaki amacımız Kapadokya'nın tanıtılması, kültürlerin bir araya gelmesi ile sevgi ve hoşgörü ile modayı tanıtmak.'' Açıklamasıyla Kapadokya'ya yeni bir imaj getirme isteğinin altını çizdi.

Ünlü tasarımcı kendi ülkesine özgü kıyafetleri ve renkleri tasarımlarında ön planda tutarak sergilediğini belirtti.

Rimena Giyim çekimler sırasında Yurt dışından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ortaya renkli kareler çıktı.

Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda oldukça etkileyici tasarımları ile konuşulan Dalmış, şimdi de Dünya pazarına açıldı. Türkiye'de pek çok ünlü isimle çalışan Modacı Abdulselam Dalmış, Türkiye'nin eski dönemlerini anımsatan tasarımlarını artık Avrupa, Balkan , ve Arap Ülkeleri pazarında.

Merak edilen soruları yanıtlayan Abdulselam Dalmış , Hedefim Kapadokya'da Defile düzenlemek, ünlülere yönelik tasarımlarını sergileyeceğini söyleyen Dalmış, ''Balonların altında Defile düzenleyerek Ülkemizin Bayrağını Dünyada tanıtmak dostluğu daha da ileri seviyelere götürecek projeyi hayata geçirecek olmaktan dolayı gururluyum'' cümleleriyle sevincini paylaştı.

Ayrıca Dalmış, sadece Avrupa ile sınırlı kalmak istemediğini belirtirken Dubai , Katar gibi bir çok ülkele ile görüşmeler devam ettiği ilgili de birtakım projelerinin olduğunu dile getirdi.