Rimena Giyim, uygun giyimin bir numaralı adresi oldu

Merkezi İstanbul'da bulunan ve Türkiye'de birçok televizyon dizisi, ünlü sanatçı ile model tarafından tercih edilen Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, markalarının uygun giyimin bir numaralı adresinin olduğunu söyledi.

Türk dizilerinin kıyafet üreticisi olarak bilinen ve birçok ünlü sanatçıya modele kıyafet üreten Rimena Giyim, yurt dışında da bilinirliğini arttırdı. Uluslararası moda organizasyonlarına davet edilen ve Abdulselam Dalmış önderliğinde takdir toplayan Rimena Giyim, uygun fiyata kaliteli giyimin püf noktalarını açıkladı. Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, uygun fiyata kaliteli giyinmenin en büyük püf noktasının satıcı firmanın üreticide olmasından geçtiğini aktararak Rimena Giyim'i işaret etti. Dalmış, "Her kadın giyim alışverişi yapmaya bayılır. Ancak, alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Kadınlara her şeyden önce dolaplarında ne olduğunu bilmeleri ve ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmaları tavsiye edilir. Alışveriş yapmak isteyenlerin en çok dikkat ettiği husus elbette fiyatlar olmaktadır. Bir kadın herhangi bir elbiseyi beğenebilir ama fiyatı bütçesine uygun olmadığı takdirde alması mümkün olmayacaktır. Bu yüzden, hem uygun fiyatlı hem de kaliteli giyim ürünlerine sahip olan markalar daha çok tercih edilir. Bu markaların başında da Rimena Giyim gelmektedir. Rimena Giyim, birçok sebepten dolayı tercih ediliyor. Her şeyden önce, üretici firma olması çok büyük bir avantaj. Kumaş dahil olmak üzere giyime dair her detayı kendilerinin üretmesi sayesinde tüm giyim parçaları çok uygun fiyatlara elde ediliyor. Bunun yanı sıra, toptan fiyatına kaliteyi perakende satmaları da farklı bir avantaj olarak göz dolduruyor. Sonuç olarak, Rimena Giyimin sitesini inceleyip de kaliteli ürünlerin çok uygun fiyatlara satıldığını görenlerin buna şaşırmaması lazım" dedi.

Rimena Giyim başarısını arttırmaya devam ediyor

Tasarımları Rimena Giyim başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde tercih edilen, aynı zamanda birçok dizide veya televizyon programında kıyafet tasarımlarına rastlanabilir durumda olan Dalmış, Rimena Giyimin her kadının ihtiyacı olan elbise modelini bulundurduğunu vurguladı. Dalmış, "Özel günlerde kullanılabilecek abiye elbiselerden tutun da günlük hayatın içerisinde tercih edilecek elbiselere kadar birçok seçenek yer alıyor. Bunun yanı sıra, çok fazla desene ve renge sahip olan elbise modelleri var. Bu bağlamda, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada görmek isteyenler Rimena Giyimi tercih etmeli" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR