Rimena giyimden mezuniyet elbisesi seçimi tavsiyesi - Son Dakika

Rimena giyimden mezuniyet elbisesi seçimi tavsiyesi

Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, mezuniyet törenlerinde ne giyeceklerine karar veremeyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, mezuniyet törenlerinde ne giyeceklerine karar veremeyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.


Üniversiteden veya liseden mezun olmaya hazırlanan gençlerin farklı bir heyecan yaşadığını belirten Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, okul günlerinin sonunda güzel bir mezuniyet töreni ile yaşanmışlıklara veda etmeyi herkesin isteyeceğini kaydetti. Mezuniyet elbisesi seçimi yaparken vücut tipinin göz önüne alınması gerektiğini vurgulayan Rimena giyim tasarımcısı Dalmış, "Vücudunuzun kusursuz bölgelerini ön plana çıkaracak türden kıyafetler tercihiniz olmalı. Örneğin, ince beliniz varsa belinizi vurgulayan elbise modellerini satın almanız doğru bir karar olacaktır. Elbisenin özellikleri kadar rengi de önem taşıyor. Bu noktada, ten renginiz ile uyumlu bir renge sahip elbise tercihiniz olmalı. Açık tenli bir kadınsanız mavi ve pembe gibi soft renkler size pek yakışmayacaktır. Buna ek olarak, koyu ten rengi ile dikkat çeken biriyseniz seçiminiz açık renk tonları olmalı. Birbirinden gösterişli mezuniyet elbisesi modellerine yer veren Rimena giyim, elbise seçiminde modaya uygun hareket etmenizin de gerekli olduğunu düşünüyor. 2020'lerin en dikkat çeken renkleri arasında bulunan pudra pembesi, somon, açık yeşil, mor tonları ve açık mavinin sizin için en iyi seçimler arasında olacağını ifade etmeliyiz. Mezuniyet elbisesi seçiminde başkaları ile pişti olmaktan kaçınmalısınız. Bir başka deyişle, kıyafetinizin özgün olması gerekiyor. En özgün ve kaliteli tasarımlar ise Rimena giyim bünyesinde bulunuyor" dedi. - DİYARBAKIR

Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Rimena giyimden mezuniyet elbisesi seçimi tavsiyesi - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

12:55 İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı 12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
12:55
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
11:53
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
İran'ın en büyük savaş gemisi battı
11:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 13:05:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rimena giyimden mezuniyet elbisesi seçimi tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]