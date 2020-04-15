RİMER'e başvuru sayısı her geçen gün artıyor - Son Dakika
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RİMER'e başvuru sayısı her geçen gün artıyor

6 saat önce

Bartın Üniversitesi'nin tüm paydaşlarıyla iletişim kanallarını sürekli açık tutmak amacıyla kurduğu Rektörlük İletişim Merkezi'ne (RİMER) 2019 yılında yapılan 878 başvurunun tamamı kısa süre içerisinde sonuçlandırıldı.

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Bartın Üniversitesi'nin tüm paydaşlarıyla iletişim kanallarını sürekli açık tutmak amacıyla kurduğu Rektörlük İletişim Merkezi'ne (RİMER) 2019 yılında yapılan 878 başvurunun tamamı kısa süre içerisinde sonuçlandırıldı.


Bartın Üniversitesi Rektörlük iletişim Merkezi'ne (RİMER), 2019 yılında 878 başvuru yapıldı. Böylece 2016 yılının Ağustos ayında kurulan sisteme şu ana kadar bin 931 başvuru yapılmış oldu. RİMER üzerinden 2018 yılında yapılan başvuru 626 iken geçtiğimiz yıl yüzde 40 artarak 878 olarak gerçekleşti. Öğrenciler başta olmak üzere akademik ve idari personel ile dış paydaşların başvuruları kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılarak, geri dönüş yapıldı. Ayda ortalama 73 başvurunun olduğu RİMER'de geri dönüşler bir gün ile en geç 14 gün süre aralığında gerçekleştirildi. Yapılan başvuruların yüzde 53'ü RİMER yetkililerince çözülürken, yüzde 47'si ise ilgili birimler aracılığıyla sonuçlandırıldı. Ayrıca RİMER üzerinden sadece şikayet, öneri ile dilekler değil; memnuniyetler de iletildi. Böylece yönetime doğrudan ulaşma imkanı tanıyan sistem ile başarılı bulunun kişi ya da uygulamaları gerçekleştiren birimlere teşekkür edildi.


"Paydaşlarımızın da katkılarıyla geleceğe yürüyoruz"


Bartın Üniversitesi'nin tüm çalışmalarında paydaşlarının görüşleri de alınarak bütüncül aklı harekete geçirdiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak attığımız her adımda başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimiz ile dış paydaşlarımızın görüşlerini önemsedik. Bütüncül aklın bir ürünü olarak, uzun soluklu çalışmalarımızın ardından Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planını hazırladık ve uygulamaya koyduk. Yine ülkemizin vizyon projelerinden biri olan 'Filyos Vadisi Projesi'ni odağında 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızın görüşlerini de alarak belirledik, çalışmalara başladık ve devam ediyoruz. Üniversitemizdeki her faaliyette kapılarımızı sonuna kadar, gelebilecek her öneriye ve görüşe açtık. Bu noktada her zaman yanımızda olan iç ve dış paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederken, kalite yolculuğumuzda bizleri hep daha iyisi için yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamıza ve tüm YÖK üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.


"RİMER ile iletişim kanallarımız 24 saat açık"


Rektör Uzun, RİMER ile üniversitenin tüm paydaşlarının her an yönetime ulaşabildiğinin de önemine vurgu yaparak, "'Birlikte başarıyoruz' anlayışıyla tüm paydaşlarımızla hem iş birliği hem de güç birliği yaptık. Bu noktada RİMER ile 7 gün 24 saat yönetime ulaşılması, öneri, dilek ve memnuniyet konusunda bildirimlerde bulunması bizim için değerliydi. Tüm hassasiyetleri gözeterek kullanıma sunduğumuz bu sistem ile tüm görüşleri büyük bir titizlikle değerlendirdik ve sonuçlandırdık. Geliştirdiğimiz bu sistem birçok yükseköğretim kurumu tarafından da iyi uygulama örneği olarak hayata geçti. Bir aile olduğumuz bilinciyle gelişimimize katkı sunan herkese teşekkür ediyor, birbirimizden öğrenerek sürdürdüğümüz bu yolcukta kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle sürece katkıları ve gösterdikleri büyük gayret dolayısıyla Personel Daire Başkanımıza, RİMER yetkililerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 05:59 Kaynak: İHA

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