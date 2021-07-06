Rimworld 1.3 Güncellemesi, Ideology Genişlemesi ile Çıkış Yapacak - Son Dakika

Rimworld 1.3 yamasının yapımı on beş ay sürdü, bu nedenle yamanın kendisi, inanç sistemlerine, sosyal rollere, ritüellere, eski kalıntı avlarına ve kültürler arası etkileşime odaklanan bir genişleme ile uygulanan birçok değişiklik ile olacak.

Rimworld 1.3 güncellemesi ile birlikte artık hayvanlar daha odaklanmış roller ile daha üretken olacak ancak bazılarının çitle çevrili ağıllarda tutulması ve güvenilir çiftçileriniz tarafından yönlendirilmesi gerekecek. Her zaman yatak odalarında dolaşan veya zihin kontrolü yoluyla ağıllarda kalan rastgele ineklere sahip olmak yerine, koloniye daha "çiftlik" bir görünüm kazandırılacak.

Baskınlarla ilgili olarak savunma, en azından başarı hissi ile artık daha zorlu ve ödüllendirici olacak. Düşmanlar artık savunmanızı aşmak için yeni bir saldırı saldırı stili kullanacak. Düşmanlar, ana girişi kullanmak yerine üssünüzün yanına özel duvar yıkma aletleri ve tüneller getirecek. Kabileler bunu yeni bir ihlal baltasıyla yaparken, korsanlar el bombası kullanacak ve mekanoidler termit adı verilen yeni bir mekanoid türü ile yapacak. Ancak eski stratejiler hala oyunda olacak ve bunlar sadece zaman zaman ortaya çıkacak.

Ayrıca, geliştiricilerin dediği gibi yalnızca karakterlerin havalı görünmesini sağlamak amacıyla oyuna yeni sakallar ekledi.

RimWorld her zaman rol yapma ile ilgili oldur. Oyuncular bir tema veya kültür seçiyor ve dünyalarını buna göre modelliyor. Belki sınırlayıcı, ama topluluğun doğal olarak yapmaya başladığı şey buydu. Böylece geliştiriciler bunu kullanmayı ve Ideology isimli bir genişleme paketi yapmayı düşündü.

Bu genişleme, yeni bir inanç sistemi oluşturmanıza ve bunu koloninizde gerçekleştirmenize olanak tanıyacak. Her mobilya parçasına kafatasları oyan ağaca tapan yamyamlar, ışıktan kaçınan kör tünelciler veya egzotik teknolojiyi kullanarak insan formunu mükemmelleştirmeye takıntılı transhümanistler olarak oynayabileceksiniz.

İnanç sisteminizin temel unsurlarını karıştırıp eşleştirebilecek ve her bir kuralı, ritüeli, özel sosyal rolü, saygı duyulan hayvan ve silahı, kültürü ve stili, benzersiz binayı, dövmeyi, giysiyi, arka plan anlatısını, tanrıyı ve evet, hatta sakal tercihini özelleştirebileceksiniz.

Rimworld 1.3 güncellemesi, genişletme de dahil, düşünülerek yapıldı. Geliştiriciler, modlarla birlikte test etti ve modları optimize etmenin moda bağlı olarak 5 dakikadan birkaç saate kadar sürdüğünü bildirdi. Hem olağanüstü yama hem de modlama uyumluluğu göz önüne alındığında, böyle bir oyun için mükemmel bir güncelleme olacak.