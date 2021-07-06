RimWorld 1.3 Güncellemesi Ideology Genişlemesini Getirdi - Son Dakika

Yakında Ludeon Studios, yeni ücretsiz içerik, hayvan çitleri, ihlal baskınları, sakallar ve birçok yaşam kalitesi iyileştirmesi dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeler içeren RimWorld 1.3 güncellemesini yayınlayacak.

RimWorld Ideology

Rimworld 1.3 yamasının yapımı on beş ay sürdü, bu nedenle yamanın kendisi, inanç sistemlerine, sosyal rollere, ritüellere, eski kalıntı avlarına ve kültürler arası etkileşime odaklanan bir genişleme ile uygulanan birçok değişiklikle büyük bir yama.

Artık hayvanlar daha odaklanmış rollerle daha üretken, ancak bazılarının çitle çevrili ağıllarda tutulması ve güvenilir çiftçileriniz tarafından yönlendirilmesi gerekiyor. Her zaman yatak odalarında dolaşan veya zihin kontrolü yoluyla ağıllarda kalan rastgele ineklere sahip olmak yerine, koloniye daha "çiftlik" bir görünüm ve his verir.

Baskınlarla ilgili olarak, savunma, en azından başarı hissi ile artık daha zorlu ve ödüllendirici olacak. Düşmanlar artık savunmanızı aşmak için yeni bir saldırı saldırısı stili kullanacak.

Ana girişi kullanmak yerine üssünüzün yanına özel duvar yıkma aletleri ve tüneller getirecekler. Kabileler bunu yeni bir ihlal baltasıyla yaparken, korsanlar el bombası kullanıyor ve mekanoidler termit adı verilen yeni bir mekanoid türü kullanıyor.

Ancak eski stratejiler hala mevcuttur ve bunlar sadece zaman zaman ortaya çıkacak varyasyonlardır.

Genişletme dahil tüm yama, modlama düşünülerek yapıldı. Geliştiriciler, modlarla birlikte test ettiler ve modları optimize etmenin moda bağlı olarak 5 dakikadan birkaç saate kadar sürdüğünü bildirdiler. Hem olağanüstü yama hem de modlama uyumluluğu göz önüne alındığında, böyle bir oyun için iyi haber.