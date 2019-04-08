Ring Yerine Cezaevine Girdi

GERÇEK adı Adnan Çatiç olan Bosna kökenli boksör Felix Sturm, yüz binlerce Euro vergi kaçırmakla suçlanıyor.

GERÇEK adı Adnan Çatiç olan Bosna kökenli boksör Felix Sturm, yüz binlerce Euro vergi kaçırmakla suçlanıyor. Sturm, bu yıl içinde dünyaca tanınan Ermeni kökenli Alman boksör Arthur Abraham ile dövüşmeyi planlıyordu. Bunun için de hazırlıklarına başlamıştı. İki boksörün yapacağı maçın gündeme gelmesi ülkede büyük ilgiye yol açmıştı. Felix Sturm'un ne kadar süre cezaevinde kalacağı ise bilinmiyor.



Köln Savcılığı Sözcüsü Renke Hoogendoorn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zanlı, hakkındaki vergi suçlaması nedeniyle çıkarılan yakalama emri geriği tutuklanıp cezaevine konuldu. Ödemesi gereken vergiyi derhal yatırması durumunda da onun otomatikman cezaevinden çıkacağı anlamına gelmez" diyerek, Sturm'un bir süre hapiste tutulacağının mesajını verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, "Sandıkların Yüzde 95'i Sayıldı" Deyip Son Durumu Duyurdu

Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu

Mansur Yavaş ile Soyadları Aynı Olan Şarkıcı Zeynep Mansur'a Tebrik Mesajı Yağdı

Yargıtay: Maaşı Düşürülen İşçi İstifa Ederse Tazminat Alabilir