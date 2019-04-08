Son Dakika Haberleri: Ring Yerine Cezaevine Girdi

Ring Yerine Cezaevine Girdi

1 saat önce

GERÇEK adı Adnan Çatiç olan Bosna kökenli boksör Felix Sturm, yüz binlerce Euro vergi kaçırmakla suçlanıyor.

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GERÇEK adı Adnan Çatiç olan Bosna kökenli boksör Felix Sturm, yüz binlerce Euro vergi kaçırmakla suçlanıyor. Sturm, bu yıl içinde dünyaca tanınan Ermeni kökenli Alman boksör Arthur Abraham ile dövüşmeyi planlıyordu. Bunun için de hazırlıklarına başlamıştı. İki boksörün yapacağı maçın gündeme gelmesi ülkede büyük ilgiye yol açmıştı. Felix Sturm'un ne kadar süre cezaevinde kalacağı ise bilinmiyor.

Köln Savcılığı Sözcüsü Renke Hoogendoorn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zanlı, hakkındaki vergi suçlaması nedeniyle çıkarılan yakalama emri geriği tutuklanıp cezaevine konuldu. Ödemesi gereken vergiyi derhal yatırması durumunda da onun otomatikman cezaevinden çıkacağı anlamına gelmez" diyerek, Sturm'un bir süre hapiste tutulacağının mesajını verdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:20 

Saraybosna, Güncel
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