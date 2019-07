Ringde ölümde yürek parçalayan detaylar... 'Çekil' diye yalvardı ama...

'LÜTFEN, LÜTFEN ADAMIM'





Rus boksör Maxim Dadashev, Porto Rikolu Subriel Matias'a nakavtla kaybettiği maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Süper hafif sıklet boks maçı öncesi iki boksör de kariyerlerindeki 13 maçtan da galip ayrılmıştı. 28 yaşındaki Maxim Dadashev arkasında bir eş, bir çocuk ve 'Neyi farklı yapabilirdik' diyen bir grup insan bıraktı.Onlardan biri de Dadashev'in antrenörü Buddy McGirt'tü. 11'inci raundda beyaz havlu atarak oyuncusunu çeken McGirt, maç içinde çok daha önce Dadashev'e çekilmesi için telkinde bulunmuş ama başarılı olamamıştı.Beyaz havluyu attıktan hemen sonra her şeyden habersiz mikrofonlara konuşan antrenör, "Bir yumruk bir adamın tüm hayatını değiştirebilir ve bunun olmasına izin veremezdim. Bana birkaç gün kızmalarını, hayatları boyunca kızgın olmalarına tercih ederim" diye konuşmuştu. Ancak soyunma odasında durumu daha da kötüleşen ve kusmaya başlayan genç sporcu o sırada aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçiriyordu. Hastaneye kaldırılan Dadashev 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.Trajik olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Karşılaşma içinde çekilen görüntülerde Buddy McGirt'ün 11. raunddan önce maçtan çekilmesi için oyuncusuna adeta yalvardığı görülüyor.-"Dövüşü durdurmak istiyorum"-"Hayır"-"Çok fazla darbe alıyorsun""Lütfen bunu yapmama izin ver, tamam mı?"(Dadashev kafasını yana sallayarak reddeder)-"Ben yapmazsam hakemler bitirecek. Beni anlıyor musun? Lütfen, lütfen adamım."Buddy McGirt ısrarlarında başarılı olsa ya da insiyatif kullanarak beyaz havluyu daha önce atsa belki de genç sporcu bugün hayatta olacaktı.Trajik ölümün ardından ise McGirt şunları söyleyecekti: "Böyle olaylar nasıl bir spor içinde olduğumuzu anlamamızı sağlıyor. İdmanlarda her şeyi doğru yaptı, hiç sorun yoktu. Aklımda çılgınca şeyler dönüyor. Neyi farklı yapabilirdim. İdmanda her şey iyiydi. Ama yaptığımız spor bu. Her şey tek bir yumruğa bakıyor."80 maçlık profesyonel kariyerine iki dünya şampiyonluğu sığdıran Buddy McGirt birçok genç ismi boks dünyasına kazandırmıştı. Dadashev de onun son projesiydi.Maç sonrasında yıkıma uğrayan bir başka isim de Dadashev'in rakibi Subriel Matias'tı. Sporcunun basın sözcüsüne göre kötü haberi aldıktan sonra Matias'ın ilk sözleri 'o çeki istemiyorum' oldu. Matias sonrasında yazılı bir açıklama da yayınladı:"Hayaller ve hedefleri düşünürken kimse kendini ölüme hazırlıklı hissetmiyor. Oraya çıkmanın ne kadar zor ve karmaşık olduğunu bilmeden sadece ailelerimizin iyiliği için ringe çıkıyoruz. Yüksekten uç büyük savaşçı. Olayların nedenini sadece tanrı bilir. Sana olan saygım her zaman çok büyük olacak. Huzur içinde yat Maxim Dadashev."Öte yandan Maryland eyaleti spor komisyonu Dadashev'in ölümüyle ilgili bir soruşturma başlattı. Dadashev profesyonel boks müsabakalarında 2016'dan bu yana ölen 6. boksör oldu.